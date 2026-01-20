今晚明顯降溫 周四市區最低 11 度
索斯科推出「盲插浮動結構」液冷連接方案，以3D動態容差控制技術提升資料中心冷卻效率與維運穩定性
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月20日 - 隨著AI應用快速發展，全球算力需求呈現爆炸性增長。導入功耗達2700瓦以上的高密度晶片以及功率密度超過40千瓦的資料中心機架已成為業界的新常態。面對傳統氣冷技術逐漸逼近物理極限的挑戰，液冷技術憑藉百倍高於於氣冷的散熱效率，正從「前沿選項」轉變為資料中心的「核心基礎架構」。
索斯科（Southco）推出新一代「盲插浮動結構」液冷連接解決方案，以3D動態容差控制技術大幅提升連接可靠性，有效優化資料中心的冷卻效率，同時滿足因算力需求激增所帶來的高密度機架部署挑戰。儘管液冷系統被視為突破性的散熱解決方案，其連接介面的穩定性仍是推動技術普及的最大瓶頸。現有機構設計在容差控制方面仍顯不足，難以應對複雜環境下的安裝誤差與動態變化，進而限制資料中心效能的進一步提升。面對這項挑戰，索斯科積極投入研發，推出具備浮動補償能力的盲插液冷連接方案，突破效能與可靠性的雙重限制，確保液冷技術能穩定運行，並充分發揮其高效冷卻的效能。
機構偏差增加營運成本
根據開放運算計畫（OCP）發布的《機架式歧管要求與鑑定指南》指出，液冷系統的連接介面精準度將成為影響整體冷卻效能的關鍵因素。報告顯示，僅僅1公釐的機構偏差，即可能導致系統流阻增加15%，泵浦耗能上升7%。對於擁有成千上萬個液冷介面的超大規模資料中心而言，這將造成每年數百萬千瓦的額外電力消耗，進而增加營運成本。然而，目前市面上的傳統剛性連接方案，其靜態容差通常僅為±1公釐，難以應對實際機房環境中複雜且多變的安裝誤差與動態偏移，成為限制資料中心效能升級的主要障礙。在混合部署EIA-310-D標準機架與ORV3開放架構的情境下，機架安裝公差累積可達±3.2公釐，遠超出傳統連接方案的容差範圍。此外，根據ISTA 3-E振動測試結果，模擬運輸與運作環境下的介面位移普遍超過2.8公釐，極易導致液體外洩或連接失效。再加上在典型溫差ΔT=55°C條件下，銅合金歧管每公尺會產生約1.2公釐的線性膨脹，進一步考驗固定介面的穩定性。面對上述多樣且動態的偏差挑戰，產業迫切需要一種能夠智慧補償並可靠密封的創新連接解決方案，以確保液冷系統在高密度、高效能的資料中心環境中能穩定、安全且高效地運作。
盲插技術成為液冷核心介面
盲插（Blind Mate）技術因其需仰賴精準視覺對準校正即可完成連接，具備快速部署與高效維護的優勢，而成為液冷系統, 尤其是冷板式中的核心介面方案。
從發展趨勢來看，盲插技術擁有更高的容差能力，可適應更複雜的機架環境和動態變化，同時提升可靠性，滿足零洩漏、長壽命、耐極端工況的要求。此外，透過智能整合流量、溫度、壓力等感測器，盲插技術可實現即時監控和預測性維護；其標準化與高度相容的特性，能支援OCP 、ORV3等開放標準，實現系統跨平臺、跨廠商的無縫整合。同時盲插技術的輕量化與緊湊化的設計，更能滿足當前對機架更高密度部署的需求。
盲插浮動結構：液冷連接技術的革命性創新
索斯科全新一代「盲插浮動結構」液冷連接解決方案，專為提升資料中心的穩定性與運維效率而設計。相較於傳統固定式或簡易浮動式連接方案，索斯科的創新設計在可靠性、密封性與操作便利性方面均展現出顯著優勢。
一、3D動態容差控制，可靠性大幅提升
突破性3D浮動補償技術：可徑向最大實現±4mm浮動，軸向提供高達6mm的位移吸收能力，支援2°傾斜補償，有效吸收安裝誤差、振動與熱膨脹造成的變形。
自定心導向結構：液冷盲插接頭拔開瞬間，浮動結構自動重定到居中位置，確保插拔操作有足夠的浮動空間，完全符合OCP 、ORV3標準對容差的嚴苛要求。
二、卓越密封性能，保障長期穩定運行
CNC一體成型技術零洩漏保障：採用CNC一體成型技術打造轉接管道，結構無接縫、無焊接點，從源頭杜絕洩漏風險。通過嚴苛的氦氣檢漏測試，按遠超行業標準的十倍，出貨100%全檢，確保密封性能100%可靠。
高標準耐壓測試認證：通過ASME B31.3標準300psig爆破壓力測試認證，產品壽命長達10年以上，為資料中心提供長期穩定保障。
三、高效運維，顯著降低總體成本
真正的盲插操作：搭載通用盲配快拆的水冷散熱盲插快速接頭（UQDB）介面，無需視覺輔助或專業工具即可快速插拔，支援如同「熱插拔」般的維護操作，停機時間與損失降低90%以上。
高度相容性與標準化設計：支援19吋EIA-310-D標準機架與ORV3開放式機櫃，標準的ISO 11926-1螺紋介面設計，相容OCP UQD/UQDB 接頭，並提供定制設計，確保跨平臺、跨品牌設備的互通性，簡化整合流程，降低總體擁有成本（TCO）。
盲插浮動結構應對AI與高密度算力挑戰
隨著AI算力叢集與新一代資料中心快速發展，功率密度不斷攀升，傳統空氣散熱與剛性連接已難以應對。索斯科新一代盲插浮動結構液冷連接技術應運而生，全面釋放液冷系統效能，成為高效穩定散熱的關鍵基礎。
*此技術支援快速、無需工具的插拔操作，實現類熱插拔維護體驗，顯著縮短停機時間，保障關鍵業務不中斷，降低營運損失。
*其高容差與低流阻設計可吸收安裝誤差與熱膨脹位移，避免流阻增加，降低泵浦能耗，提升能源效率（PUE），助力綠色低碳轉型。
*模組化與標準化架構則讓資料中心能靈活擴充與升級，簡化整合流程，加速部署，為未來算力需求提供強力支撐。
政策助攻液冷市場，索斯科深化生態系合作
根據《Open Rack V3》白皮書預測，液冷在2025年超大規模資料中心的滲透率將突破40%。索斯科將持續投入研發、反覆運算浮動結構技術，專注探索輕量化高性能材料，如PPSU等熱塑性塑膠的應用，在保證強度的同時減輕重量，提升智慧傳感整合，為預測性維護和效能優化提供資料基礎。
索斯科秉持深化生態系合作與標準化的信念，致力推動液冷介面向更高密度、更低總體擁有成本 (TCO)、更廣泛的應用場景邁進。在液冷技術從「可選」轉向「必選」的進程中，索斯科的盲插浮動結構不僅是精密工程的產品創新，更是基於多年研發資料中心散熱技術的經驗所提出的系統性解決方案。
索斯科深度整合逾百年的精密機械設計經驗及創新的3D動態容差控制技術，致力於為全球資料中心突破散熱瓶頸，構建更高效、更可靠、更綠色低碳的算力基石，賦予AI時代無限可能。 如需進一步瞭解索斯科盲插浮動結構將如何重塑資料中心冷卻效率，可點擊這裡查閱更多資訊。
