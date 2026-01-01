索馬利蘭否認將接收巴勒斯坦人、讓以色列設基地

（法新社奈洛比1日電） 索馬利亞總統指控索馬利蘭同意安置流離失所的加薩巴勒斯坦人，或是允許以色列在當地設立軍事基地，藉此換取以色列承認其獨立。這番說法今天遭到索馬利蘭政府否認。

以色列上週正式承認位於非洲東北部、與台灣相互承認主權地位的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，這項做法在索馬利亞全境引發抗議。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）昨天援引情報向半島電視台（Al Jazeera）表示，索馬利蘭已接受以色列開出的3項條件：安置來自加薩（Gaza）的巴勒斯坦人、讓以色列在亞丁灣（Gulf of Aden）設立軍事基地，以及加入亞伯拉罕協議（Abraham Accords）實現與以色列關係正常化。

索馬利蘭外交部否認前兩項條件。

外交部在社群平台X發聲明指出，「索馬利蘭共和國政府嚴正駁斥索馬利亞總統關於安置巴勒斯坦人或在索馬利蘭設立軍事基地的不實說法」，與以色列的協議「純為外交性質」。

聲明補充道：「這些毫無根據的指控旨在誤導國際社會，破壞索馬利蘭外交上的進展。」

分析人士指出，與索馬利蘭結盟對以色列來說特別有益，因索馬利蘭靠近曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）戰略要地，又接近葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。

青年運動獲得以色列的宿敵伊朗撐腰。自加薩戰爭爆發以來，青年運動曾多次攻擊以色列。

索馬利蘭於1991年單方面宣布獨立，至今遠較長期動盪的索馬利亞其他地區穩定，並建立起自己的選舉制度、貨幣與軍隊。由於一旁就是全球最繁忙的航運路線之一，索馬利蘭成為其他國家的重要合作夥伴。