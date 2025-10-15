糍粑是糯米蒸熟挆成泥再搓成一個個封乾后保存，吃的口感像日本年糕，通常都是配紅糖黃豆粉吃，但我發現做咸味配搭也非常好吃呢

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

糍肥 一塊

紫菜 一片

肉鬆 一匙

摩芋爽（辣條） 1小包

蟹羔醬 小許

明太子醬 小許

麻油 適量

沙律醬 幾滴





作法:

1 ：





先將粑（連真空袋蒸軟）煎開取出放入煎 pan用少許麻油以最慢既小火去煎

2 ：





煎時要耐心先用鑊剷按壓成薄罉一面金黃結焦后再反方一面煎

3 ：



待兩面都煎好后便可以放上所有配料及醬料貼上紫菜封好饀料便可享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56318

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com