腐皮卷食譜｜紫菜腐皮卷（香煎素鴨）

廚娘的365日

內裏是軟熟又有豆香的腐竹，外面是香脆又金黃的腐皮，夾雜着紫菜的鮮味，好吃到停不了口。

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



材料

腐皮 兩塊

壽司紫菜 兩塊



食材

調味

鹽 半茶匙

糖 半茶匙

五香粉 一茶匙

素蠔油 一湯匙

溫水 400毫升



其他

棉繩 一條





作法:

1 ：



腐皮和紫菜的摺法，請參考影片。

2 ：

用棉繩將紫菜腐皮卷紮起。

3 ：

開調味汁。

4 ：

將紮好的紫菜腐皮卷，放進調味汁中，浸泡15分鐘。

5 ：

反轉紫菜腐皮卷，剪去棉繩，再多浸泡15分鐘。

6 ：

隔走調味汁，用竹籤在腐皮卷上，插上多個小孔。

7 ：

將紫菜腐皮卷用大火蒸18分鐘，然後取出放涼。

8 ：

與平底鑊，將紫菜腐皮卷的兩面，煎至金黃色即可。

9 ：

10 ：

完成。

