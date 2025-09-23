許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
總是累、睡不好、情緒差？營養師：可能是「隱性飢餓」、兩大跡象要留意｜營養師Kathy NG
常常覺得開心想吃，不開心也想食嗎？可能是「隱性飢餓」，即看營養師Kathy NG詳解：
「今天壓力好大喔，來吃一點甜品吧！」「工作太忙沒時間吃飯，飲杯咖啡完成工作再吃吧！」這些話是不是也常常出現在你的日常呢？現代生活的忙碌，工作壓力、家庭壓力等等，都會影響住飲食的選擇，有時認為的肚餓又是否真的是生理需要熱量而感到肚餓呢？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
什麼是隱性飢餓？
隱性飢餓指的是你感到「肚餓」，但身體卻已攝取了充足的熱量，有可能是缺乏維生素、礦物質等微量營養素，或者因情緒變化而增加食慾。可以想像體內的細胞每分每秒都在進行著無數的化學反應，而這些反應需要各種微量營養素作為原料。而情緒變化就更為常見，開心想吃，不開心也想食，而情緒穩定時卻不會有這種「肚餓」的感覺。
如何檢查自己有沒有隱性飢餓？
那麼，該如何察覺自己是否有隱性飢餓的跡象呢？第一，先檢視飲食習慣上是否較多外賣，或者多肉少菜、油炸食物或含糖飲品等熱量密度高而營養密度低的食物呢？經常外出飲食或外賣都會令攝取蔬菜水果的機會減少，那麼就更易感到有隱性飢餓了。第二，感受身體發出的訊號。是否總是覺得累、睡不好、或是排便不順？專注力是否難以集中，甚至情緒起伏變得很大？這些都可能令人有情緒化飲食的情況。
吃「這種」食物可減少情況！
在可以選擇既情況下，盡量選擇「原型食物」，例如選擇新鮮的草莓而非草莓乾，越少加工的食物通常營養保留得越完整，而且能提供更大的飽腹感。同時，試著將白飯換成糙米飯或藜麥飯，吃蘋果、葡萄時連皮一起吃，這些小小的改變都能增加膳食纖維和微量營養素的攝取，減少隱性飢餓的情況。
更多專欄文章：
便秘怎麼辦？營養師揭秘腸道順暢關鍵及幫助排便食物！水分、膳食纖維外還有什麼？ ｜營養師Kathy NG
咖啡豆除提神外也有營養？從美式到摩卡常見咖啡營養差異 不知不覺就飲了不少熱量 ｜營養師Kathy NG
中秋節的「甜蜜負擔」來襲！各式月餅成分大公開 傳統月餅熱量相當於一餐飯 ｜營養師Kathy NG
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
點食茄汁先至健康？營養師揭開番茄醬真面目 裡面含量最多竟然不是番茄！｜營養師Kathy NG
「一天8杯水」真的夠嗎？營養師分享喝水量公式及注意事項 喝不夠水可致皮膚暗沉！｜營養師Kathy NG
營養師解密麥當勞最新產品熱量 人氣楓糖班戟漢堡熱量較高！糖分原來藏在「這裡」｜營養師Kathy NG
減肥｜營養師真心話：一個月瘦多少才合理？ 為什麼不可以食少一半當減肥？｜營養師Kathy NG
狂喝蛋白粉可以減肥嗎？營養師解析高蛋白減肥法 破解高蛋白飲食三大壞處｜營養師Kathy NG
為什麼總是睡不好？營養師推薦兩大關鍵營養素，讓你一覺到天亮！ ｜營養師Kathy NG
減肥｜代餐減肥法，真的適合你嗎？營養師揭正確吃法 避免誤墮代餐陷阱｜營養師Kathy NG
減肥｜喝咖啡能夠減肥嗎？營養師教你聰明喝咖啡不傷身｜營養師Kathy NG
上班族留意！營養師推薦5大「超耐放帶飯食材」第三款可保護眼睛｜營養師Kathy NG
水果｜牛油果是減肥陷阱？營養師教你聰明吃「超級食物」｜營養師Kathy NG
減肥｜西柚減肥法真的有效嗎？營養師公開3大地雷｜營養師Kathy NG
自助餐如何回本又不傷身？營養師教你食自助餐三大黃金法則｜營養師Kathy NG
透明質酸有用嗎？營養師告訴你這是智商稅還是美容聖品 ｜營養師Kathy NG
端午糭營養攻略 一隻鹹肉糭要跑18個運動場先消耗到！營養師教你食糭唔怕肥 ｜營養師Kathy NG
營養師拆解菠蘿減肥法：真的能一個月瘦10公斤嗎？｜營養師Kathy NG
營養師推薦5大抗氧化食物！為什麼除了皮膚以外，身體都要抗氧化？｜營養師Kathy NG
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多健康／營養補充品資訊
藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54
蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶
iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？
益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富
低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
暴風雨來襲！防風防水外套推薦9款 最平只需$299買到/4折起入手lululemon、The North Face
颱風樺加沙殺到！面對颱風帶來的涼意與突如其來的暴風雨，一件兼具防風防水功能的外套絕對是這個季節的必備單品。Yahoo購物專員接下來為大家推介的9款防風防水外套，不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感。從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防風防水外套，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，幫助大家找到最適合的選擇，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 50 分鐘前
Karina@aespa「婚紗照」美若天仙！演唱會幕後花絮公開，4位成員婚紗造型絕美亮相
韓國女團 aespa 近日宣布將於 2026 年 2 月 7 日至 8 日在香港舉辦兩場亞洲巡迴演唱會《SYNK : aeXIS LINE》。此前，aespa 公開了演唱會 VCR 拍攝的幕後花絮，四位成員身著白色禮服，宛如仙女下凡，婚紗造型驚艷全場！Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
名牌童裝手袋推薦Top6！大人也愛的童趣時尚：Dior迷你星形手袋超可愛的
近年，各大奢侈品牌每年加價已是常態，想入手心儀的名牌手袋，好像愈來愈遙不可及。其實，如果想以較輕鬆、負擔得起的價錢入手一個名牌手袋，那就是——童裝系列。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
婚運爆棚TOP3星座出爐，最容易嫁對人、被寵爆的就是她們！
還在羨慕別人婚後日子甜蜜、被另一半捧在手心嗎？別只會羨慕啦！今天就來看看婚運較旺、容易建立幸福婚姻的三大星座女，看看你有沒有上榜，下一個被寵愛的人可能就是你！姊妹淘 ・ 18 小時前
樺加沙襲港．不斷更新｜十號颶風信號生效 天文台指樺加沙正在本港以南100公里外掠過
【Now新聞台】(07:45)天文台表示，在上午8時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南偏南約120公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙正在本港以南100公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。十號颶風信號會維持一段時間。(05:30)澳門改發十號風球，紅色風暴潮警告生效。(04:00)澳門改發九號風球，清晨5時30分將發出十號風球。(02:45)十號颶風信號生效。天文台表示，本港平均風速每小時118公里或以上。上午3時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏南約130公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。隨著超強颱風樺加沙逼近，其颶風區將開始影響本港。樺加沙會於今早最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對香港構成相當威脅，預料十號颶風信號會維持一段時間。(02:45)天文台發出黃色暴雨警告信號。(02:40)天文台改發十號颶風信號，預料本港平均風速每小時118公里或以上。(02:00)澳門凌晨4時改發九號風球，預計清晨5時至7時發十號風球機會高。now.com 新聞 ・ 1 小時前
十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園
十一國慶將至，今年政府與社會各界繼續推出一系列特別活動及優惠，國慶賽馬日/科學館/太空館常設展館/濕地公園等免費入場、電車/天星小輪等免費乘搭，無論交通、文化藝術、娛樂活動以及飲食等通通都有優惠！今次為大家精選國慶好去處，既能享用各種限定優惠，亦能欣賞國慶煙花匯演、黃大仙祠綵燈會，以及參加免費導賞團等，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
樺加沙打風｜ 中年婦颱風開窗斷指 急症室醫生：黃金四小時增接駁機會 應盡力妥善保存斷肢︱Yahoo
【Yahoo健康】超強颱風「樺加沙」吹襲香港。有急症專科醫生表示，打風期間不時會發生截肢意外，2023 年 9 月「蘇拉」襲港期間，天文台一度懸掛「十號風球」，有中年女士開閂門窗時遭強風猛烈撞擊，手指頭即場斷開，須立即入院接受手術。Yahoo 健康 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 16 小時前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 19 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 16 小時前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
《港樓》麥玲玲斥2,080萬購賽西湖大廈
區內代理透露，堪輿學家麥玲玲及相關人士新近以2,080萬元購入賽西湖大廈13座低層B室連車位，比銀行網上估價1,720萬元高出逾兩成，單位實用面積1,124平方呎，屬三房間隔。AASTOCKS ・ 23 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前