細摺稱王之後進軍大摺市場，moto Razr Fold 出現在 CES
文章來源：Qooah.com
moto 於2020年進軍摺疊屏賽道，一直都深耕於細摺形態，有著十分不錯的銷量表現，實現連續多個季度蟬聯細摺銷量冠軍的記錄。
據市場研究機構 IDC 公佈的數據，瞭解到在2025年第一季度，聯想 moto razr 以高達 40.4% 的市場份額穩坐全球細摺手機銷量第一。
現在 moto 不再只是發展細摺市場，準備進入大摺賽道，在1月7日的CES 2026大會上正式發佈moto首款大摺 moto Razr Fold。
規格方面，moto Razr Fold 的外屏尺寸為 6.6吋，內屏尺寸為 8.1吋的 2K 屏幕。此次發佈的 moto Razr Fold 支援手寫筆 moto Pen。
拍攝方面，內外屏前置鏡頭分別為 2000萬像素單鏡、3200萬像素單鏡。後置為5000萬主鏡、5000萬潛望長焦鏡頭和 5000萬超廣角鏡頭。
moto 尚未公佈 moto Razr Fold 的處理器和價格。官方表示將於今年夏季在美國市場上市發售，屆時會公佈最終定價。moto Razr Fold 提供藍色和白色兩種配色，均為素皮物料。
