細節還原70年代首間麥當勞餐廳！「香港麥當勞 I’m Lovin’ It 50 週年展」登陸西九文化區 7000呎場景重現半世紀經典回憶｜有片｜Yahoo活動街

香港麥當勞將於今天（1日）正式在西九文化區自由空間（Freespace, Art Park, WestK）舉行史上最大規模主題展覽「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50 週年展」，更將微電影內打造的第一間餐廳及銅鑼灣百德新街舊場景移師到展覽內展出，展覽佔地逾7,000呎，糅合半世紀來的經典元素，包括歷代宣傳海報、餐廳設計、開心樂園餐玩具與品牌創新精神，帶領市民穿越回1975年第一間香港麥當勞餐廳的開幕時刻。而麥當勞叔叔、漢堡神偷等經典角色亦會驚喜現身，與大家一同重溫童年時光，讓公眾重溫半世紀以來的集體回憶！

廣告 廣告

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」10.1起西九登場 即日起網上公開發售（內附購票連結）｜Yahoo活動街

麥當勞微電影｜謝霆鋒主演《重回1975年的起點》真實改編麥當勞首位餐廳經理故事 神還原舊香港面貌

三大經典人物驚喜現身

三位超人氣的麥當勞樂園人物，漢堡神偷、小飛飛與滑嘟嘟三位麥當勞樂園人氣角色，將於週末和公眾假期驚喜登場，與粉絲近距離互動，一同慶祝麥當勞陪伴香港50年的快樂時光。

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

五大主題展區搶先睇

展覽設有五大主題展區，融合懷舊與互動體驗，成為十月必到打卡熱點：

主題展區一：「第一間香港麥當勞」、「1975 年百德新街」及「霓虹燈牌隧道」

重現1975年百德新街第一間餐廳開幕盛況，以「Paper Theater」還原70年代場景，並打造港式經典霓虹燈牌街景。

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

展覽最大亮點是來自50週年微電影的場景，由專業電影班底耗時一年打造，鉅細無遺地還原第一間香港麥當勞餐廳細節，例如 70 年代餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位、飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水機，以及舊式電話和麥當勞叔叔雕像等，感受 70 年代美式快餐風格。

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

主題展區二：「滑嘟嘟書局」、「漢堡神偷制服店」、「小飛飛玩具館」

展示歷代宣傳海報、員工制服演變、懷舊襟章及與不同品牌合作推出的開心樂園餐玩具。AR裝置更能即場換制服，拍出趣味合照。

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「陪你麥麥回憶」專區展出50個與香港麥當勞相關的小知識，考考大家的記憶力。

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

主題展區三：「麥記魔法畫廊」 、「秘麥空間」

透過掛畫與多媒體，帶觀眾遊覽香港美麗景色，體驗麥當勞的快樂文化。透過特製光影與音效，三位麥當勞角色將於「秘麥空間」化為流動色彩，大人小朋友可於特大屏幕中一齊捕捉樂園人物的足跡。

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

主題展區四：「戶外公園」

為慶祝 50 週年而擺設的 20 張經典麥當勞叔叔長櫈，讓您盡情拍照留念，留住滋味回憶！

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

主題展區五：「i’m lovin’ it 期間限定店」

「i’m lovin’ it 期間限定店」會即場發售多款限量 50 週年紀念精品，包括別注版 T-Shirt（白色/黑色）、刺繡棒球外套（紅色/黑色）、帆布袋、文件夾套裝、滑嘟嘟縮骨遮、復古變型公仔套裝，以及 50 週年襟章套裝，將可愛的麥當勞樂園人物帶回家麥麥陪伴左右！店內所發售的所有物品，數量有限，售完即止；部份收益將撥捐予麥當勞叔叔之家慈善基金。

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」西九登場

=================

「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50 週年展」

日期：2025 年 10 月 1 日（星期三）至 10 月 19 日（星期日）

時間：上午 10 時正至晚上 10 時正

地點：西九文化區藝術自由空間（Freespace, West Kowloon Cultural District）

電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。

電子門票價格：港幣$35（門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金）

購票方法：

1) 即日起登入麥當勞 App 經指定連結訂票或

2) ⁠登入以下活動網站：https://event.mcdonalds.com.hk/imlovinit-50th-exhibition/register

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）