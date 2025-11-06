細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家

焦點

陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。不過，早前佢就坦言自己陷入瓶頸期，已經一個多月冇工作，回復暴飲暴食。近日，細細粒又再拍片坦白復胖心聲，更哽咽向網民道歉：「對不起！」

細細粒近日喺社交平台以「關於我復胖這件事，這會是一個新的開始」為題發布一段影片，勇敢分享心路歷程。片中，細細粒眼泛淚光，聲音微微顫抖道歉，透露由最瘦嘅時期到復胖其實只係幾個月，自己唔知點面對大家，但經過各種考慮後決定交代一下自己嘅狀況，唔想再隱瞞。細細粒亦就被質疑切胃或極端節食而減肥呢個話題作出回應，佢就堅定否認：「我這兩年的生活就只有減肥，當然我的身體也變得健康了很多很多，但生活不只是這些，不是嗎？一個人怎麼永遠在這種環境裡去保持減肥呢？但是我是一個真的很愛吃的人！」

細細粒詳細回顧復胖過程，指今年回港過年，僅嘗一口母親親手做嘅家鄉菜就一發不可收拾，熟悉嘅味道喚醒佢嘅食慾，亦讓佢開始反思，美食帶來如此快樂，為何要強迫自己減肥。從新年到7、8月，細細粒出國旅行，更以報復式進食，每天嘴上說「明天開始減」，卻始終冇實際行動。不過，復胖就令細細粒變成隱形人，外出都要偷偷摸摸，晚上8、9點先約表姐食晚飯，唔想喺任何地方被人睇到自己復胖嘅情況。

儘管復胖，細細粒強調，經過兩年努力，其身體已重回健康水平，體檢數據仍優於從前。細細粒表示，往後唔會再分享減肥秘訣：「我想快樂可持續，健康陪伴大家的一個博主。我真的把自己放在一個非常極端的減肥環境，所以我後面想做的是好好生活，慢慢的瘦下來。」雖然一向討厭運動，但細細粒承諾會想辦法動起來。

