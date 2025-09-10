細肩帶超短洋裝跳上車舞！孫生復工狂嗆蹦闆

▲孫生（如圖）日前因捲入性騷形象大跌，而近期他積極復工，昨（9）日PO出一段穿細肩帶超短洋裝跳上車舞的影片，還狂嗆蹦闆，不過粉絲竟全歪樓直呼：腿也太美。（圖／孫生IG@soon6669）

[NOWnews今日新聞] 網紅孫生今年5月因捲入性騷案，而遭到反骨男孩解約，形象跌到谷底，而近期他積極復工，不只被目擊跟琳妲（林羿禎）拍短劇，昨（9）日還突然在Instagram上傳穿著黑色細肩帶超短洋裝，與女友諶多芬及兩位辣妹熱舞的影片，歌詞還狂嗆蹦闆，再度引發熱議。不過卻也意外引來大批粉絲歪樓表示「腿也太美了吧」。

孫生昨日於IG上傳一段最近在中國抖音爆紅的「上車舞」，寫下：「蹦闆哥哥我們來接你囉！」影片開頭就寫著「蹦版哥哥上車囉」，接著開始狂嗆對方，「蹦版哥哥超級無敵菜」、「蹦版哥哥超烙賽」、「蹦版哥哥打拳又被蓋」、「縮胃可憐沒人愛」，最後還做出打拳動作。

▲孫生（左3）PO熱舞影片狂嗆蹦闆。（圖／孫生IG@soon6669）

孫生影片狂嗆蹦闆 網友全歪樓：腿太美

孫生PO出影片後，火速引發大批網友熱議，紛紛忍不住笑翻表示「看幾遍笑幾遍欸」、「叫你模仿沒叫你超越」，還有不少人歪樓直呼「孫生的腿，不當女生很可惜」、「孫生的腿…超美」等。

孫生與蹦闆錄節目爆怒火 蹦闆直接走人

回顧孫生與蹦闆結下恩怨的過程，日前兩人一同錄製《拳願之星》時，因為蹦闆事先不知道孫生會參加節目，怎料當場孫生還多次主動和蹦闆互動，惹得對方不爽，最終孫生脫口「你幹嘛好像很大牌？」引爆衝突，蹦闆因此退還通告費，直接走人退出節目陣容。

雙方戰火還延續到社群，孫生發IG嗆蹦闆，「從沒看過錄節目這麼高姿態的，劇本也不照演，全場全部人等你一個，頭大症跟大頭症你一次滿足，你好棒啾咪」，並標記蹦闆的帳號，隨後惹來蹦闆回擊，「你要蹭（流量）別蹭我這，上節目不想跟你裝熟也沒必要跟你裝熟，這個叫大頭症？」強調過去雖因朋友關係見過孫生，但兩人連朋友都不是，對其作為感到不屑，「我不喜歡落井下石，但你不夠格跟我叫板」。

