去年涉快速公路意外13死 最右線或收緊限制
細肩帶超短洋裝跳上車舞！孫生復工狂嗆蹦闆
[NOWnews今日新聞] 網紅孫生今年5月因捲入性騷案，而遭到反骨男孩解約，形象跌到谷底，而近期他積極復工，不只被目擊跟琳妲（林羿禎）拍短劇，昨（9）日還突然在Instagram上傳穿著黑色細肩帶超短洋裝，與女友諶多芬及兩位辣妹熱舞的影片，歌詞還狂嗆蹦闆，再度引發熱議。不過卻也意外引來大批粉絲歪樓表示「腿也太美了吧」。
孫生昨日於IG上傳一段最近在中國抖音爆紅的「上車舞」，寫下：「蹦闆哥哥我們來接你囉！」影片開頭就寫著「蹦版哥哥上車囉」，接著開始狂嗆對方，「蹦版哥哥超級無敵菜」、「蹦版哥哥超烙賽」、「蹦版哥哥打拳又被蓋」、「縮胃可憐沒人愛」，最後還做出打拳動作。
孫生影片狂嗆蹦闆 網友全歪樓：腿太美
孫生PO出影片後，火速引發大批網友熱議，紛紛忍不住笑翻表示「看幾遍笑幾遍欸」、「叫你模仿沒叫你超越」，還有不少人歪樓直呼「孫生的腿，不當女生很可惜」、「孫生的腿…超美」等。
孫生與蹦闆錄節目爆怒火 蹦闆直接走人
回顧孫生與蹦闆結下恩怨的過程，日前兩人一同錄製《拳願之星》時，因為蹦闆事先不知道孫生會參加節目，怎料當場孫生還多次主動和蹦闆互動，惹得對方不爽，最終孫生脫口「你幹嘛好像很大牌？」引爆衝突，蹦闆因此退還通告費，直接走人退出節目陣容。
雙方戰火還延續到社群，孫生發IG嗆蹦闆，「從沒看過錄節目這麼高姿態的，劇本也不照演，全場全部人等你一個，頭大症跟大頭症你一次滿足，你好棒啾咪」，並標記蹦闆的帳號，隨後惹來蹦闆回擊，「你要蹭（流量）別蹭我這，上節目不想跟你裝熟也沒必要跟你裝熟，這個叫大頭症？」強調過去雖因朋友關係見過孫生，但兩人連朋友都不是，對其作為感到不屑，「我不喜歡落井下石，但你不夠格跟我叫板」。
📌看更多孫生相關新聞
孫生有望復出？瑋哥不忍出手「當眾暴打一頓」 《拳願》場面還原
孫生女友比基尼進餐廳！多芬路邊脫衣秀好身材 線條太辣藏不住
資料來源：孫生IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
林襄渣男磁鐵情史一次看！曾搬家逃離孫生、逆應援臭馬傑森爆紅
割喉女公關慘死！孫生私下也認識「揭她生前暖舉」 痛悼：人超好
西門町「一番賞黑店」又藏籤！孫生2年前踢爆 前員工：闆娘會罰
其他人也在看
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恭碩良近況曝光 紮孖辮造型惹網民熱議 曾與林憶蓮愛得火熱
恭碩良鍾情音樂，為多功能音樂人，曾以歌手身份喺香港發行專輯，亦因打鼓造詣深厚，成為陳奕迅、張學友、林憶蓮等演唱會御用鼓手。不過，令人印象深刻嘅係佢與樂壇天后林憶蓮嘅一段姊弟戀。恭碩良近年甚少出現於幕前，今年6月決心北上發展，因而開設小紅書，不過未知是否音樂風格較小眾，開設3個月後其粉絲人數仍是得1千7百左右（截至9月8日晚上11時30分）；然而，有網民發現恭碩良原定9月底舉行嘅佛山演唱會突遭下架，亦有網民將偶遇恭碩良嘅照片放到小紅書，恭碩良面容滄桑，而且其孖辮造型令人感奇特。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（下）愛老公有型夠Man 無悔放下一切出嫁：好愛呀，愛到成個世界只有我哋兩個
上回講到，鍾嘉欣與林峯這對銀幕情侶，從前竟關係疏離，直到最近才真正熟絡。而她生命中的真命天子，是丈夫JeremyYahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 6 小時前
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 11 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 1 天前
哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症
想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維生素和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！Yahoo Food ・ 1 天前
結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店
近年本港餐飲業受營商環境影響，不少街坊小店及茶餐廳難敵壓力被迫結業。深受灣仔打工仔喜愛的「四季常餐」亦一樣，近日透過社交平台宣布灣仔店將於9月底結業，消息傳出隨即引起街坊熱議及紛紛留言不捨。Yahoo Food ・ 15 小時前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 1 天前