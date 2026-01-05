Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

細軟髮、脫髮必看！Threads網友激推Olive Young頭髮產品10選 aespa同款性價比之王髮油、爆紅外泌體精華梳

Olive Young最值得買、真有用頭髮護理用品推薦！Threads 脆友日前舉辦第一屆《Threads史上Olive Young最值得買真有用的東西》，繼護膚品大獲好評後，小編為大家精選頭髮護理用品推薦，當中不少產品適合細軟髮、脫髮人士參考，許多隱藏好物小編也瞬速加入購物車了！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Olive Young 頭髮護理用品推薦1） Longtake 髮油

廣告 廣告

Threads上最多人推介的就是Longtake護髮油，脆友更指是「人生髮油」！配方加入山茶肽、角蛋白及堅果油，質地清爽而滋潤，可快速撫平毛躁並增加光澤感。配合猶如 Le Labo 香水般的優雅清香，就是性價比超高的必買好物！

脆友推薦的香氣為Sandalwood及Black Tea & Fig，只需$191已可買到，超級抵買！

Longtake Sandalwood Intensive Hair Oil 40ML

88折價錢：$191︱ 原價：$218

按此購買

Longtake Sandalwood Intensive Hair Oil 40ML

Longtake Black Tea & Fig Softening Hair Oil 40ML

價錢：$218

按此購買

Longtake Black Tea & Fig Softening Hair Oil 40ML

Olive Young 頭髮護理用品推薦2）Lilyeve 外泌體精華梳

本年度爆紅的Lilyeve外泌體精華，就是改善脫髮的必試好物！加入高濃度活性外泌體成分，配合植物精華可減少脫髮、疏通毛孔並為頭皮保濕，精準按摩梳設計更可貼服頭皮。脆友評論指「細軟髮必備，頭頂真的會明顯蓬鬆超多」！

lilyeve Grow Turn Exosome Brush Ampoule 130ml Set (+30ml)

價錢：$319

按此購買

lilyeve Grow Turn Exosome Brush Ampoule 130ml Set (+30ml)

Olive Young 頭髮護理用品推薦3）Growus 洗髮露

不少脆友大推Growus的洗髮露，尤其適合頭皮、頭油旺盛的人士，海鹽結合純淨礦物質的雙重淨化，深層淨化頭皮帶來長效控油、溫和去角質及為頭皮降溫的效果！脆友指「洗完頭皮超舒爽」，看來就是油性髮質的必備救星！

growus Sea Salt Therapy Shampoo EX 500g Set (+Shampoo 50g)

77折價錢：$183.6︱ 原價：$241.2

按此購買

growus Sea Salt Therapy Shampoo EX 500g Set (+Shampoo 50g)

Olive Young 頭髮護理用品推薦4）Unove Deep Damage Treatment EX

Unove 的深層修復髮膜依然人氣極高，針對電染髮質而設的修護配方，加入30000 ppm角蛋白精華，具有深層修復的功效，可使髮質柔軟而絲滑，開叉斷裂情況亦會大大減少！對於受損髮質Unove的確非常好用，但油性髮質建議選擇其他配方，這款更適合乾燥髮絲選用！

UNOVE ★2025 Awards★ UNOVE Deep Damage Treatment EX 320ml Duo Set (+Freeze Calming Conditioner 30ml)

71折價錢：$270.4︱ 原價：$381.2

按此購買

UNOVE ★2025 Awards★ UNOVE Deep Damage Treatment EX 320ml Duo Set (+Freeze Calming Conditioner 30ml)

Olive Young 頭髮護理用品推薦5）Steambase Tea Tree 頭皮噴霧

Steambase 的茶樹頭皮噴霧專為乾燥痕癢的頭皮而設，可鎮定敏感的頭皮肌膚，減少頭皮、乾癢問題，而且具有薄荷涼感，尤其適合夏日使用。脆友指「每天頭皮又癢又出油，使用噴霧後頭皮不再泛油」，油頭人士必試！

STEAMBASE Tea Tree Scalp Healing Tonic 100ml

價錢：$163.4

按此購買

STEAMBASE Tea Tree Scalp Healing Tonic 100ml

Olive Young 頭髮護理用品推薦6）LABO-H 生髮精華

LABO-H 生髮精華備受韓國女生喜愛，滾珠設計方便塗抹於頭皮，加入益生菌強化頭皮、透明質酸保濕及紓緩炎症，而且質地輕盈涼感，不會使頭皮感到悶熱難耐。脆友指「使用兩星期左右髮際線長出絨毛，是我目前用過最有感的生髮產品」！

LABO-H Scalp Strengthening Clinic Hairline Ampoule 15ml Double Pack (+Shampoo 50ml)

64折價錢：$242︱ 原價：$381.2

按此購買

LABO-H Scalp Strengthening Clinic Hairline Ampoule 15ml Double Pack (+Shampoo 50ml)

Olive Young 頭髮護理用品推薦7）Aromatica 防脫髮頭皮噴霧

Aromatica 頭皮噴霧是大家的 OG 愛用品，加入修復精油、植物精萃、水解蛋白質等多重營養成分，簡單噴上頭皮已可增強髮根健康，髮絲亦更輕盈蓬鬆。舒適涼感加上輕盈質地，脆友指「用完一罐真的沒有頭皮屑了」，經常有頭皮困擾的話值得一試！

AROMATICA Rosemary Root Enhancer 100mL+100mL Double Set

價錢：$217.8

按此購買

AROMATICA Rosemary Root Enhancer 100mL+100mL Double Set

Olive Young 頭髮護理用品推薦8）Narka 瀏海梳

2025爆紅的 Narka 「瀏海 Mascara」備受脆友推薦，瀏海容易因油脂而變成「barcode 頭」的女生們，簡單一梳已能清爽控油並為瀏海定型，一瞬間即可為髮絲吸油十分神奇！「睫毛液」設計不需用手已能輕鬆塗抹，就是出油瀏海的拯救者！

narka Core Rebuild Hair Mascara (Hard Fix/Hype Fit)

9折價錢：$181.8︱ 原價：$202.3

按此購買

narka Core Rebuild Hair Mascara (Hard Fix/Hype Fit)

Olive Young 頭髮護理用品推薦9）Curly Shyll 髮油

Curly Shyll 精華髮油同樣是脆友的 OG 推介，加入堅果油、玫瑰、洋甘菊等修護成分，有助改善髮尾開叉，輕盈滋養而不留油膩負擔。而且具有溫柔的薰衣草、茉莉花香氣，就是便宜又好用的大熱推介！

Curly Shyll Silky Oil Serum for Damaged Hair 70ml

價錢：$227

按此購買

Curly Shyll Silky Oil Serum for Damaged Hair 70ml

Olive Young 頭髮護理用品推薦10）Mise-en-scene 護髮精華

由aespa代言的Mise-en-scene護髮精華備受好評，脆友更指「私心覺得比Unove更好用」！作為韓國No.1護髮油，加入7種珍貴植萃精油，具備保濕、提升光澤、健康強韌、絲滑柔順等多項功能，柑橘及橙花清香更讓人十分心動，正在找護髮油的話不妨一試！

Mise-en-scene ★2025 Awards★ Mise-en-scene Perfect Original Serum Set (+110*2+30ml)

價錢：$161

按此購買

Mise-en-scene ★2025 Awards★ Mise-en-scene Perfect Original Serum Set (+110*2+30ml)

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Olive Young國際版1月網購／免運費攻略！額外5折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至61折

全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜

Adidas陳冠希CLOT靚鞋「這裡」殺價6折！奶茶色Samba直接$466買回家、Gazelle最平$450