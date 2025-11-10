「終極戰士：殺戮星球」好威 北美票房奪第一

（法新社洛杉磯9日電） 業界今天的估計數據顯示，艾兒芬妮（Elle Fanning）主演的「終極戰士：殺戮星球」（Predator: Badlands），以4000萬美元表現蘸上北美票房冠軍寶座。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，排名第2的是「只為你遺憾」（Regretting You），7日至9日期間有710萬美元進帳。

排名第3的是恐怖續集片「闇黑電話2」（Black Phone 2），在美國和加拿大有530萬美元成績。排名第4的是新上映的「莎拉的石油」（Sarah's Oil，暫譯），票房450萬美元。

廣告 廣告

排名第5的同樣是另一部新片「紐倫堡」（Nuremberg，暫譯），票房410萬美元。這部由羅素克洛（Russell Crowe）主演，以二戰過後紐倫堡審判為背景的作品，已被各界看好問鼎奧斯卡獎。

排名第6到第10的作品依序為：「劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』」，360萬美元；「暴蜂尼亞」（Bugonia），350萬美元；「去死吧，親愛的」（Die My Love），280萬美元；「史普林斯汀：走出虛無」（Springsteen: Deliver Me from Nowhere），220萬美元；「創：戰神」（Tron: Ares），180萬美元。