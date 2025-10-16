不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
組織犯罪嚴重引眾怒 秘魯反政府示威爆衝突釀死傷
（法新社利馬15日電） 秘魯總統赫里表示，今天在首都利馬的集會活動發生暴力事件，造成至少1人喪生。赫里日前才上任，但未能平息民眾對政治階層的不滿。秘魯人權監察機構指出，另有102人受傷，其中包括24名平民和78名警察。
由青年主導的示威活動吸引了數以千計秘魯民眾走上街頭，他們對當局未能解決日益惡化的犯罪危機感到憤怒，示威不僅發生在利馬（Lima），也蔓延至其他城市。
夜幕降臨時，部分抗議者試圖衝破國會周邊的安全屏障，部分群眾還投擲石塊並燃放煙火。防暴警察則使用催淚瓦斯進行驅散。
赫里（Jose Jeri）在社群平台X上表示：「我對時年32歲公民魯伊斯（Eduardo Ruiz Sanz）的死亡深感遺憾。」但他未說明具體情況。
非政府組織國家人權協調機構指出，該男子可能遭到便衣警察開槍擊中。法新社的畫面還顯示，一名警察被石塊擊中，臉部滿是血跡。
赫里並稱，這場「和平示威」已被犯罪分子滲透，目的是「製造混亂」。
過去數週，秘魯一直遭受抗議活動衝擊。國會上週表決通過時任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）彈劾案，時任國會議長赫里出任臨時總統，直至明年4月舉行選舉。批評者認為博魯阿爾特應對犯罪激增負責，並認為她涉嫌貪腐。
現年49歲的自由職業者梅沙（Amanda Meza）在遊行前往國會時告訴法新社：「我覺得大家都很不滿，因為（政府）什麼都沒做。」
她指出：「國家沒有提供任何安全保障。」她並說，勒索與包工殺人案件「在秘魯大幅增加」。
其他人也在看
柬埔寨電騙｜ 柬方發韓女影片稱生活「幸福」 獲救韓男憶述：有人逃跑被打死｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月遭誘騙至柬埔寨，被詐騙集團虐待致死，事件連月發酵，兩國關係正陷入緊張。柬埔寨內政部連續兩日在社交平台發布影片，有自稱韓國女子以韓語表示「柬埔寨生活平靜，與新聞報道情況不同」，被指試圖緩和當地外國人的不安情緒。另一方面，陸續有遭詐騙集團禁錮韓國人獲救，有人憶述指長期遭毆打及電擊折磨，更曾目睹有人試圖逃跑被打死。Yahoo新聞 ・ 39 分鐘前
中國｜外交部：堅決反對美方動輒拿中方說事
美國總統特朗普表示，印度總理莫迪向他保證，印度將會停止向俄羅斯購買石油。特朗普又說，中國現在亦是時候採取同樣行動。 在北京，外交部發言人林劍批評，美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產供鏈的安全穩定。中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。 林劍強調，中方在烏克蘭危機問題上，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹。中國與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法。Fortune Insight ・ 1 小時前
珍惜生命｜天水圍天恩邨41歲女子家中燒炭 丈夫揭發惜太遲
天水圍發生燒炭自殺案。 昨晚（16日）深夜11時36分，一名41歲姓周女子於天水圍天恩邨恩頤樓家中燒炭，其丈夫發現後連忙報警。警方和救援人員接報後趕至現場，發現女子倒臥房間內，旁邊有一盤燒過的炭，昏迷由救護車送往天水圍醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。警方於現場沒有檢獲遺書，正在調查事件起因。am730 ・ 7 小時前
61歲男認6度強姦親女、首犯案時女兒僅11歲 案情指母親曾籲不報警以保聲譽
61 歲男子被控在 2015 年 5 月至 2022 年 3 月期間，6 度強姦及 3 度非禮親女，首次強姦時女兒僅 11 歲。被告周四（16 日）在高等法院承認所有控罪。法官杜麗冰將案件押後至 11 月 18 日判刑，為事主索取創傷、精神科報告，並為被告索取背景報告，期間被告須繼續還押。法庭線 ・ 2 小時前
外國媽媽救日本的驚人秘密！ 出生率反彈藏國際神秘推手！
哎喲，日本的少子化問題聽起來像老梗，但2024年這數據可真讓人鬆口氣！厚生勞動省的最新統計顯示，全年新生兒總數雖然只剩686,061人，比前一年少掉41,227個，連續第九年破低紀錄，總和生育率也滑到1.15的谷底。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
以巴戰爭︱哈馬斯稱已交還所有可取得人質遺體 部份仍埋廢墟 以色列警告或恢復軍事行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】哈馬斯今日（16 日）表示，已交還目前在加沙地帶可找到的所有以色列人質遺體，並稱若要尋回更多遺體，需依賴專門設備在被毀的建築瓦礫中搜尋。以色列方面則警告，若哈馬斯未履行停火協議中的相關條款，可能恢復軍事行動。Yahoo新聞 ・ 57 分鐘前
立法會選舉｜梁君彥稱爭取連任議員不會獲「特別祝福」 譚耀宗指立會是「政治旋轉門」｜Yahoo
立法會換屆在即，提名期下周五（24日）開始。近日「棄選潮」引起關注，至今（16日）累計有 15 名立法會議員表明棄選立場，不少人稱要交棒給新人。李家超在「行政立法同心治港創未來」研討會致辭，他鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選。上月宣布不再參選的立法會主席梁君彥表示，議員更新換代是健康自然常態，而「爭取連任嘅議員，係唔會有任何特別嘅祝福」，與初次參選的人都要公平競爭並爭取選民支持。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
美國高官記者會談中國實錄：痛批李成鋼、500%俄油關稅、稀土新規難行
1%含中國稀土，都可能被管制。我是說，這範圍和規模大到了無法想象，也根本無法實施。貝森特：補充一點，我們目前正處於90天的關稅休戰期。是不是有可能拉長一些來換取推遲呢？也許吧。但是你們知道的，所有這一切都將在未來幾周、在領導人於韓國會晤前來談判。(新增更多問答內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
始祖鳥煙火炸喜馬拉雅山 涉破壞土壤、驚擾野生動物 多名縣級官員遭免職｜Yahoo
【Yahoo 新聞】運動品牌 Arc'teryx （始祖鳥）與爆破藝術家蔡國強上月在西藏喜馬拉雅山進行大型煙火項目「升龍」，引發輿論強烈批評，西藏日喀則官方立案調查。官方周三（15 日）發布通告，指蔡國強破壞草原活動涉嫌違規， Arc'teryx 亦要承擔生態損害賠償和修復責任；另外，批准煙火秀的江孜縣黨政機關被問責，多名官員被立案、免職。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
特朗普百分百關稅隨時出手！美貿易代表：取決北京下一步
據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 警告，美國總統特朗普可能在 11 月 1 日或更早對中國加徵 100% 關稅，一切取決於北京在稀土爭端中的下一步行動。鉅亨網 ・ 1 天前
IMF：全球債務將達GDP一倍 中美英債台高築
國際貨幣基金組織（IMF）警告，全球政府債務到2029年將達GDP 100%，在不利情況下可能升至123%，接近二戰後高位。疫情前各國債務已快速上升，政策刺激及公共支出壓力持續增加。借貸成本高企，多達55個國家面臨或將面臨高度債務壓力。IMF建議各國將開支轉向基建與教育等增長領域，以提升債務可持續性並支持全球經濟。Yahoo財經 ・ 1 小時前
大埔獨立屋2隻共值50萬勞力士不翼而飛 51歲印傭被捕
大埔發生盜竊案，一名女印尼外傭被捕。昨日(15日)晚9時許，警方接獲大埔公路—大埔滘段4699號鹿茵山莊一間獨立屋的35歲姓女住戶報案，指屋內有兩隻共值約50萬元的名錶不翼而飛，懷疑被外傭偷去。警員到場經初步調查，事主有兩隻共值約50萬元的勞力士手錶遭盜去，一名51歲印尼籍女外傭涉嫌「盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件由am730 ・ 9 小時前
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 議會惜別午宴宣布取消︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
泰國公主冀軍方在泰柬邊境修建圍牆
泰王哇集拉隆功的妹妹朱拉蓬公主表示，希望軍方在泰國與柬埔寨邊境修建圍牆。朱拉蓬公主本周在曼谷與軍方會面時，提出要軍方考慮在泰柬邊境修建永久性的圍牆，同時為邊境地區的民眾興建地堡，避免他們於衝突發生時遭波及，她又表示願意由名下的基金會撥款支持有關計劃。 泰國王室向來鮮有發表政治言論或意見，朱拉蓬公主今次發言被解讀為早前與柬埔寨的邊境流血衝突在國內引起高度關注，以致王室都要發聲表態。 泰柬兩國7月在邊境地區爆發嚴重衝突，雙方交火5日，合共造成至少35人死亡。兩國在馬來西亞及中美斡旋下同意停火，但之後多次互相指責違反停火協議。 (WL)infocast ・ 3 小時前
Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集
今年萬聖節，大圍圍方將東洋妖怪文化與西方節慶氛圍巧妙融合，打造全港最「鬼」馬的萬聖節盛典「HalloWai圍方嘩鬼樂園」。由鬼怪裝置到市集派對，更有全港首創的百鬼打Call Party，彷如置身異世界，體驗詭趣節日。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
KK園區概念股｜英美制裁柬埔寨詐騙集團首腦 涉控制多家上市港企 致浩達、坤集團發聲明割蓆
美國與英國政府本周採取罕見聯合行動，針對柬埔寨「KK園區」跨國詐騙案展開司法追討。兩國司法部門正式起訴柬埔寨太...BossMind ・ 3 小時前
財經｜商務部：願與美通過平等對話方式解決各自關切
美國貿易代表稱是否避免對中國產品加徵100%新關稅取決於中國，中國商務部新聞發言人何咏前稱，中方願與美方在相互尊重基礎上，通過平等對話的方式妥善解決各自關切。 她表示，中美馬德里經貿會談後，美方不顧中方反覆勸阻，短短20餘天密集出台對華打壓措施，言談損害中方利益。希望美方珍惜經貿會談成果，立即糾正錯誤做法。中國對於相互尊重基礎上的平等磋商一直都持開放態度。 另外，美國財長批評中國商務部副部長李成鋼就船舶港務費發表煽動性言論，何詠前表示，美國有關言論嚴重歪曲事實。近期中國一直主動與美國就301調查限制措施進行磋商溝通，秉持建設性姿態，並提出相關合作建議，而美國態度消極，執意實施限制措施。 她表示，中國不得不採取反制措施，包括依法依規對涉美船舶收取特別港務費，美對華造船等行業301調查及限制措施，是典型的單邊主義和保護主義做法，嚴重損害中國相關產業利益。 她強調中國相關反制措施是被動的防禦行為，是為了維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要之舉。希望美國能夠認識到自身錯誤行為，與中國相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。Fortune Insight ・ 1 小時前
無人施援 涉案通緝犯其後被捕 港女台北車站大堂遭性侵逾10分鐘
台灣台北車站發生光天化日公然性侵女遊客事件。受害人是一名香港女遊客，上周四(9日)在台北車站內遭性侵。據報案發時女事主疑似醉酒，而涉案者是一名通緝犯。負責管理台北車站的台鐵發聲明對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。 事發於當日下午4時許，因正值連假期，車站內有大量旅客，一名女子疑因喝醉倒在車站大堂，隨後遭44am730 ・ 13 小時前
鮑威爾暗示再次降息 因招聘疲軟加劇失業率上升風險
Federal Reserve Chair Jerome Powell.Bloomberg ・ 1 天前
警方拘16人涉偽造文件提早申領MPF 首次發現聲稱患末期疾病為由訛詐
警方公布，早前接獲一間「強積金受託人公司」轉介，指懷疑有人涉嫌以虛假文件提早提取強積金供款，案件交由觀塘警區重案組跟進。調查發現有強積金供款人透過中介以虛假文件聲稱自己「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，成功提早提取強積金。人員於本周一至周三(13至15日)採取行動，以「欺詐罪」拘捕了16人，包括10男6女，年齡介乎31至56歲。 行動中檢獲大量文件、銀行卡及手提電話等。警方接獲強積金受託人公司轉介，懷疑有人使用假醫生證明，以提早取得強積金供款。 調查發現，有犯案集團假扮成中介，協助被捕人士提交虛假醫生證明，聲稱完全喪失行為能力或患有末期疾病，被捕人只需提供個人資料，再在申請表電子簽名，不用與中介見面；成功提取強積金後，中介收取5%至30%佣金，所涉供款金額逾400萬元。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。 積金局回應稱，高度關注有不法之徒涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為由非法提早提取強積金，積金局會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。而今次是首次發現涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」為由非法提早提取強積金。 積金局發言AASTOCKS ・ 1 小時前