組織發現多區垃圾桶貼有私煙廣告 倡減煙稅打擊私煙

關注煙民權益的組織「煙語知聲」最近到街頭視察，在短短數小時內發現近100個附設煙灰缸的垃圾桶及煙頭收集箱上，貼有私煙廣告。組織認為政府必須正視問題嚴重性，應通過減煙稅等方法，從源頭打擊私煙。

「煙語知聲」早前到九龍區視察，包括油麻地、旺角、太子、深水埗等地，發現近100個垃圾桶及煙頭收集箱上貼有私煙廣告，出售價格低至22元的平價私煙。私煙貼紙廣告上有微信或WhatsApp的通訊方式，標明是「中國平煙」，組織認為反映私煙來自內地，顯示私煙集團可能屬跨境犯案。

反對聽從「控煙啦啦隊」建議加煙稅

「煙語知聲」發言人楊浩泉指出：「若政府堅持私煙氾濫與加煙稅沒有關係，續聽從一些『控煙啦啦隊』的建議大加煙稅，只會繼續擴闊香港與內地的零售煙價差，勢必吸引更多不法份子走私私煙。甚至一些存有僥倖心理想賺快錢的市民，也會加入老鼠搬家的行列。」他續指本港私煙「愈禁愈有」，政府應盡快調低煙稅，縮窄私煙與完稅煙之間的價格差距，降低私煙商販的利潤，減少犯罪誘因。而減煙稅也可以令煙民回歸合法香煙，逐漸減少私煙商販的客源。

