組織辦免費眼科檢查及配鏡活動 揭逾40%少數族裔參加者有視力問題

【on.cc東網專訊】眼疾往往無徵兆，及早檢查是預防失明的關鍵。有組織早前兩度舉辦免費眼科檢查及配鏡活動，為參加者提供眼睛健康講座、驗眼配鏡及專科轉介服務，合共惠及85位少數族裔人士。該組織表示，逾40%參加者發現視力問題，惟不少家庭因語言和文化關係沒有定期驗眼的習慣，期望活動提升公眾對眼健康的關注，特別支援面對語言與文化障礙的社群。

國際慈善機構護瞳行動與基督教勵行會合作，先後於7月27日及上周六(8日)舉辦免費眼科檢查及配鏡活動，為參加者提供眼睛健康講座、驗眼配鏡及專科轉介服務，合共惠及85位少數族裔人士。其中一位參加者 Mysko Geraldine Abiso，早前遺失眼鏡，導致生活大受影響，惟其父親因癌症治療承受沉重經濟壓力，無力添購新眼鏡。透過參加是次活動，讓她得以「重見」清晰世界。

廣告 廣告

根據現場檢查結果，超過40%參加者發現視力問題，包括近視、遠視、散光及老花等屈光不正，有個案更急需矯正視力，亦有個案需轉介政府眼科專科跟進。不少家庭因語言和文化關係沒有定期驗眼的習慣，亦缺乏相關健康資訊，導致視力問題長期未被察覺或處理。護瞳行動指出，是次活動選擇少數族裔社群作為服務對象，正是希望透過社區合作，打破語言、文化及經濟等多重障礙，讓更多人獲得平等的眼健康機會。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】