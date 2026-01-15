絆愛將現身於FORTNITE！包括服裝、熱門歌曲、表情等精彩內容

2026年1月17日(六)(日本時間)起，虛擬偶像先鋒「絆愛」將現身於FORTNITE！

將有各種商品出售，包括帶有互動功能的服裝和絆愛的熱門歌曲的伴奏。

絆愛將現身於FORTNITE！

はじめまして、KizunaAIですლ(´ڡ`ლ) Outfits, cosmetics, jam tracks and more dropping on January 16! 🎀 pic.twitter.com/7NMJxAJGm3 — Fortnite Festival (@FNFestival) January 10, 2026

廣告 廣告

2026年1月17日(六)早上1時起 虛擬偶像先鋒絆愛(@aichan_nel)將現身於FORTNITE！

玩家可於道具商店中獲得各種道具，包括服裝、可愛飾品以及以絆愛的代表歌曲為主題的表情等。

各種絆愛主題的道具現已於道具商店上架！

服裝

2款可變身為絆愛的服飾。

所有相容樂高風格。

絆愛服裝

「絆愛服裝」設計靈感來自原作，並配備了可對音樂做出反應的功能。

絆愛運動服裝

「絆愛運動服裝」是一款時尚現代的服裝，非常適合舞蹈課穿著。

飾品・樂器

飾品・樂器

背部配件包括全息設計「絆愛之翼」和絆愛的毛絨玩具「Q版愛醬」。。

於Fortnite Festival將有結他「Lovely Kizuna」及麥克風「Voice of Love」。

代表歌曲的表情包及伴奏也已上線！

表情包包括以絆愛的代表作「Hello, Morning」為主題的表情包、以及3首熱門歌曲的伴奏「Hello, Morning」「future base」「mirai」。

有關是次聯乘的最新資訊，請瀏覽Fortnite 官方網頁或Fortnite Festival官方X(@FNFestival)。