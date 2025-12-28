結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！

日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。

光一在婚訊聲明中，感謝外界一直以來的支持，並表示婚後會繼續努力工作。被外界是光一老婆的佐藤惠，較光一年輕6歲。兩人於2009年及2010年兩度合演音樂劇《Endless SHOCK》撻着，拍拖以來一直保持低調，直至前年才被揭發戀情。她於今年9月尾離開合作27年的事務所後，刪除社交網退出幕前，專心做光一背後的女人。

KinKi Kids兩子相繼做人夫，成員堂本光一(右)今日宣布婚訊。

光一與佐藤惠合演舞台劇撻着，拍拖長達12年。