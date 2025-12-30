《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
結業潮｜中環逾百年涼茶店「春回堂」執笠 早前9500萬沽舖
屹立中環逾百年的涼茶及中藥材店「春回堂」是街坊及上班族充滿回憶的老字號，惟繼10月沽出自用舖位後，周一(12月29日)宣佈結業，金漆招牌已被拆下，見證又一中環地標消失。
告別通告: 天下無不散之筵席
春回堂早於1916年成立，屹立中環約一世紀，一直扎根閣麟街，自從早前沽出自用鋪後，被視為結業先兆。春回堂昨日在鋪面貼出結業告示稱「天下無不散之筵席，本藥行衷心感謝大家陪伴我們走過一百一拾多年的時光。經過考慮後，我們決定在本月29日結束營運。多年來，承蒙各界貴客的支持及信任，本藥行有幸能夠成為中環的一個地標及大家日常生活的一部份，這是我們的最大榮幸。最後，我們謹在此祝福大家身體健康，生活愉快。」，同時拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。
「春回堂」最初以木頭車檔形式於街上擺賣涼茶，舖位共有兩層，地舖售賣涼茶、中藥材及成藥，並設中醫診症，二樓為倉庫及製藥工場。春回堂全名「春回堂藥行」，由林少泉於1916年創立，後傳三代至其孫林偉正主理。林偉正指出店舖取「春回」之名，因爺爺喜歡冬去春來，有百物重新之意。最初創業時名為「回春」，有「回春齋」和「回春堂」兩個鋪面，後來組合成「春回堂」。
翻查資料，「春回堂」林氏家族於今年10月，以9,500萬港元的高價，售出了其自用的閣麟街8號全幢物業。該物業由家族於1962年以21萬元購入，持貨63年，帳面大幅獲利超過450倍。 據悉，買家為玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/結業潮-中環逾百年涼茶店-春回堂-執笠-早前9500萬沽舖/631963?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
