結業潮2025｜ 屹立中環逾百年「春回堂藥行」結業 告別通告: 天下無不散之筵席

創立於1916年的春回堂藥行，屹立中環逾百年，多年來售賣涼茶及中藥材為主，並設中醫診症，由中醫世家的林家代代相傳，現時已歷三代。春回堂藥行12月29日突貼出告別通告宣布結業，通告中寫道「天下無不散之筵席」，感謝大家陪伴走過110多年時光。目前藥行已落閘並拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。

藥行已落閘並拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。

12月29日突貼出告別通告。

涼茶主打廿四味 真材實料

春回堂供應各式優質中藥材，價格相宜，款式和庫存於全港中藥材鋪中首屈一指。鋪位共分兩層，裝修百年如一日，地鋪售賣凉茶、藥材及中醫診症，樓上是存放藥材的藥庫及煎藥的地方。涼茶主打甜花茶和廿四味，廿四味真材實料，味苦有回甘，店員會按時節調節配方份量或種類，以收到最佳的療效。

舊式的涼茶壺帶有百年老店的人情味。

今年10月以9500萬港元賣舖

近年不少老字號面臨租金壓力無以為繼，而春回堂的老鋪是自置的，經營壓力相對較少，但今年10月春回堂以9500萬港元，售出家族於1962年以21萬元購入的中環閣麟街8號全幢物業，大賺450倍，或已種下結業的先兆。店方在通告中表示「本藥行有幸能夠成為中環的一個地標及大家日常生活的一部份，這是我們的最大的榮幸。」，並於通告最後祝福大家「身體健康，生活愉快」，自此香港碩果僅存的百年老字號又少一間。

店內貼有與多位名人的合照。

春回堂藥行

地址︰中環閣麟街八號地下(地圖按此)

圖片來源：Threads、FB@香港老舖記錄冊

文：Amy

