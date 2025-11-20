結業潮2025｜中環法式可麗餅專門店「 Cafe Crepe 」年底結業 開業9年加拿大過江 套餐限時75折優惠

又有過江龍撤港！開業逾9年的加拿大過江龍Cafe Crepe，主打正宗法式可麗餅，近日宣布最後一間位於中環威靈頓街的分店將於12月31日正式結業。即日起會推出兩項回饋活動答謝各位食客支持。

位後一間位於中環威靈頓街的分店。

曾於尖沙咀及將軍澳設分店

來自加拿大溫哥華的Cafe Crepe 2017年登陸中環，曾於尖沙咀及將軍澳設有分店，但近年已相繼結業。餐廳主打巴黎法式可麗餅，櫥窗可以看到店員以可麗餅機即點即製的過程，非常誘人。可麗餅沿用多年傳統配方，軟熟煙靭富蛋香，口味咸甜俱備，招牌口味包括榛子醬配香蕉可麗餅、蘋果金寶可麗餅等。近年也因應香港元素打造融合本地口味的法式可麗餅，如曾與中環鏞記合作推出香港燒鵝法式可麗餅。

即點即製。

與中環鏞記合作推出的香港燒鵝法式可麗餅。

即日起推出感恩回饋活動

惜別時刻，為答謝食客多年支持，Cafe Crepe推出兩項感恩回饋活動，即日起至11月30日，凡惠顧任何2人晚餐均贈送松露薯條或法式特飲一杯；12月1日起12月31日期間惠顧季節限定套餐享75折優惠。如想一試過江而來的法式可麗餅滋味，記得把握最後機會。

招牌蘋果金寶法式可麗餅。

Cafe Crepe

地址：中環威靈頓街15B號地舖 (地圖按此)

圖片來源：FB@cafecrepehk、openrice

文：Amy

