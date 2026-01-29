結業潮｜九龍城42年老牌茶記「地茂館」周六結業 放盤月租16萬

九龍城開業42年的「地茂館燒味粥麵茶餐廳」近日公布因租約期滿，將於周六（31日）結業。(網上圖片)

市道不景餐飲界結業潮不止，再有老字號茶餐廳因租約期滿離場。九龍城開業42年的「地茂館燒味粥麵茶餐廳」近日公布因租約期滿，將於周六（31日）結業，餐廳在門外張貼告示稱感謝食客多年來的支持：「天下無不散之筵席 ，希望不久將來會以更好一面呈現給大家」，並且「祝大家身體健康，萬事如意，有緣再聚」。店員回覆傳媒查詢表示，老闆將會休息，暫時未有詳細計劃，期望未來能夠重開。

老闆休息期望夠重開

根據網上資料顯示，地茂館燒味粥麵茶餐廳位於宋皇臺站附近，B2出口步行約5分鐘，其現今所在獅子石道19-21號地下舖位於2017年進駐，面積2,600呎，現時放盤月租16萬元。茶餐廳位來以燒味、粥麵及茶餐廳小炒聞名，晚市人均消費70元，午市則為約50元，營業時間至凌晨，曾是區內少數提供宵夜選擇，當區街坊指九龍城近年人流冷清。

