近日有網民發現「好特賣」葵芳分店貼出告示，宣布將於2月中旬結束營業。

近年有不少內地企業進軍香港市場，當中包括內地超市「好特賣」（HotMaxx），其以超低價出售多款商品作招徠。近日有網民在社交媒體表示，發現「好特賣」位於葵芳的分店貼出告示，宣布將於2月中旬結束營業。

根據通告內容，因租約期滿，葵芳分店將營業至2月中旬，感謝顧客「一直以來的愛護與支持」，又指「能夠為您提供服務，是我們的榮幸」。通告亦表示，顧客可前往其他分店，又提及1月下旬荃灣聯薈商場新店即將開張。

以低價作招徠

根據「好特賣」網站資料，公司為消費者提供「極具價格破壞力」的商品。翻查資料，「好特賣」商品的價格較其他超市低廉。「好特賣」曾一度在本港迅速擴張，擁有11間分店。

廣告 廣告

不過，對「好特賣」葵芳分店的結束營業，不少網民並不感到意外。有網民表示，「貨種越黎（嚟）越少，之前已有執笠之象」、「預咗啦！幾個月前已冇乜零食賣，啲洗頭水同清潔用品放晒出嚟」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005444/結業潮-內地過江龍超市-好特賣hotmaxx-葵芳分店2月中結業?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral