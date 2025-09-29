WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
結業潮2025｜北角小店「Villa Villa」宣布10月24日結業 坦言生意惡做「估唔到我哋捱唔過十年」
北角小店「Villa Villa」於錦屏街小巷開業至今近十年，在區內有不少捧場客，早前卻於社交媒體貼出退場公告，即睇內文：
位於北角的「Villa Villa Cafe & Bar」定價親民，主打一系列自家製食品如麵包、意粉、薄餅等，於北角錦屏街小巷經營多年，在區內有不少捧場客。可惜店家早前於社交媒體貼出退場公告，指「生意惡做，加上股東陸陸續續去其他地方發展」，決定於10月24日後結業，感嘆「估唔到我哋捱唔過十年」，並多謝一眾食客的支持。
開業至今近十年 必點招牌咸蛋黃薯條
「Villa Villa Cafe & Bar」於2015年12月開業，以定價親民的高質西餐於區內突圍而出，其招牌黃金薯條，薯仔切成粗條，再加入牛油及鹹蛋黃炒至起沙入味，鹹香脆口，幾乎每枱必點。其自家製甜品也頗受歡迎，三層朱古力蛋糕選用法國朱古力製作，口感幼滑，味道濃郁。近月飲食業寒冬，小店亦努力求生，上年尾開始加推宵夜時段，主打日式串燒及酒精飲品，可惜最後仍然難逃結業下場。
網民慨嘆錦屏街熱鬧不再
不少網民對於小店結業都大感不捨，有前員工留言「多謝係我最困難既時間請我返工 」，也有不少網民表示會掛念咸蛋黃薯條同蛋糕，感謝店家在北角開店十年，同時慨嘆往日錦屏街興旺一時「記得之前呢條街好旺，因為有你哋喺度」，如今小店相繼結業，希望大家他朝能東山再起。
Villa Villa Cafe & Bar
地址：北角錦屏街25A號東發大廈地下31號舖 (地圖按此)
圖片來源：FB@villavillacafe
文：Amy
