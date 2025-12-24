結業潮｜「反攻深圳」不果 校長燒肉全線結業 最後一間分店於1月結業

校長燒肉最後一間大埔分店亦將於明年1月結業。(Google Map 截圖)

飲食界結業潮不止，曾揚言要「反攻深圳」的本地連鎖燒肉店「校長燒肉日韓料理」（校長燒肉），繼元朗及觀塘分店後，最後一間大埔分店亦將於明年1月結業。

校長燒肉在社交媒體上宣布，其位於大埔店因租約期滿，將營業至明年1月4日。大埔分店為校長燒肉最後一間分店，即校長燒肉全線結業。

翻查資料，校長燒肉為應對「港人北上」熱潮，去年曾推出「反攻深圳」的優惠活動，包括88元下午茶放題、108元晚市放題等優惠，冀吸引食客留港消費。

不過，校長燒肉未能「反攻深圳」，校長燒肉在港曾有數間分店，惟陸續結業。早前，其元朗分店於8月結業，而觀塘分店亦於9月結業。

