尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」將在明年2月中結業，《九龍城寨之圍城》演員古天樂、林峯、任賢齊、劉俊謙、伍允龍等亦曾光顧。(城寨煲皇ig)

曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。

2021疫情開業 「不過市場變得太快」

店方在指2021年疫情期間開業，起步艱難「一路熬到而家」，但未有放棄，「一直靠『認真』兩個字撐落去」，成功儲了一批食客，不過「不過市場變得太快，口味都唔同咗。有啲嘢，不在努力，只在天時」，「我哋選擇收爐，唔係放棄，而係想『喺最好嘅狀態，劃個句號』」。「城寨煲皇」稱在餘下日子，「會繼續煲好每一煲湯，直到最後一晚，都唔想有遺憾」。帖文最後感謝眾人，並說「時代變，城寨不變。」

位於亞士厘道天星大廈地庫的「城寨煲皇」主打懷舊以九龍城寨為主題，店內有霓虹燈、復古卡位、城寨式樓梯牆等打卡位。此前《九龍城寨之圍城》公映之際，店方曾推出憑票尾享全單八折優惠，《九龍城寨之圍城》一眾演員如古天樂、林峯、任賢齊、劉俊謙、伍允龍等亦曾光顧。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/結業潮-古天樂林峯曾光顧-火鍋店-城寨煲皇-明年2月結業/615662?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral