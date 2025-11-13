結業潮｜台灣築間集團撤出香港市場 旗下3個品牌11月底前陸續結業

阿里巴巴集團(09988.HK)旗下高德最新數據顯示,近半年來,在「車費保鑣」等創新服務的助力下,高德合作的香港的士車隊客戶投訴比率按年大幅下降逾四成,超過九成的車費問題在乘客投訴前即被系統主動發現並妥善解決。高德於2023年9月率先在內地推出「車費保鑣」功能,並於2025年4月底正式落地香港。「車費保鑣」依托高德地圖的導航能力與智能演算法,透過分析車輛行駛路線、路況擁堵等動態資訊,建立多維度的費用異常識別模型,可精準辨識兜路等不當行為。在行程中,若因交通擁塞等客觀因素導致車費波動,系統會主動向乘客說明原因;一旦發現司機兜路,或胡亂收取行李費、隧道費等附加費用,系統將立即聯動合作出行平台重新核算車費,實現格價「自動校準」或車費「先行賠付」,全程無需用戶手動介入。與高德合作的香港「好的出行」平台負責人陳輝行表示:「『車費保鑣』實際上是一種數碼能力,為司機、乘客及的士車隊三方之間的車費爭議提供有力保障。這種能力不僅有利於乘客,刺激更多出行需求,也讓少部分質素欠佳的士司機知難而退,同時讓大多數優秀司機節省處理爭議的時間,從而獲得更多訂單。」「車費保鑣」有力推動管理模式從「事後投訴」轉向「事前

infocast ・ 1 天前