結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店
深受灣仔打工仔喜愛的「四季常餐」近日宣佈9月底結業，消息傳出隨即引起街坊熱議及紛紛留言表達不捨，即睇內文：
近年本港餐飲業受營商環境影響，不少街坊小店及茶餐廳難敵壓力被迫結業。深受灣仔打工仔喜愛的「四季常餐」亦一樣，近日透過社交平台宣布灣仔店將於9月底結業，消息傳出隨即引起街坊熱議及紛紛留言表達不捨。
四季常餐宣佈結業
「四季常餐」近日在社交平台發文表示，「多謝三年來各位嘅不斷支持！我哋灣仔店營業至到9月25號！之後大家仲可以喺中環店見到我哋！」，並提醒街坊「灣仔店25號或之前依然好歡迎你哋過嚟食多幾次飯！」。這間小店多年來以親民價錢及地道滋味深受區內居民及打工仔捧場，如今宣佈結業，意味品牌日後將僅餘中環分店繼續經營，不少熟客紛紛留言表示感到可惜。
平民價招牌菜最令人懷念
「四季常餐」主打茶餐廳式平民美食，當中以用新鮮蕃茄熬製的蕃茄牛肉通粉最具代表性，酸甜濃郁的湯底伴隨嫩滑牛肉，深受食客喜愛。沙嗲牛肉麵亦是不少常客的首選，香濃湯底令人一試難忘；另一人氣菜式叉燒炒蛋飯，配上秘製豉油汁，非常惹味。餐廳早前更推出$29早餐優惠，蕃茄湯餐肉米粉配飲品，份量十足兼價錢親民，成為不少街坊早晨之選。隨着灣仔店結業，食客就只能前往中環店品嚐這些經典菜式。
圖片來源：Instagram@cafe_seasonshk、Facebook@四季常餐
