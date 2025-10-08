有網民發現將軍澳坑口富寧花園商場的U購分店，近日出現貨架清空未見補貨。(富寧花園關注組/家繫富寧 Home@FuNing FB)

香港零售業持續面對挑戰，不少連鎖超市紛縮減規模，其中華潤集團旗下的連鎖超市U購（U select）再傳出分店結業。有網民發現將軍澳坑口富寧花園商場的U購分店，近日出現貨架清空未見補貨，懷疑是結業先兆。U購全盛全港共有逾100間分店，不足兩年內連同上述富寧花園商場的分店，規模縮減至僅餘11間。

有網民月初在Facebook群組「家繫富寧 Home@FuNing」發文，顯示富寧花園商場地下的U購超市「大部份貨架已經吉曬」，並沒有補貨，「職員話公司冇通知，但係又冇貨到」。樓主續說，其實街坊都好支持此U購分店，「另外亦都方便長者，唔使買少少嘢行咁遠」，又問難道「而家真係淨係自提點先做得住？」

廣告 廣告

有街坊留言稱該位於富寧花園商場的U購位置便利，「最方便實在有利街坊及長者的，就此U購超市」，擔心U購關閉後會對附近長者購物帶來不便，若結業就要到明德邨購物，「對佢地都有一定困難」。有留言希望「唔好冇咗，大家好唔方便」、「好有感情丫」，亦有人稱「已有心理準備」。有網民指「好多U購滿約唔再續」，猜測分店恐繼續縮減。亦有街坊指，該分店的貨品定價比其他超市貴很多，服務範圍亦較有限，「基本上得富寧/坑口村先會幫襯」，若結業亦不足為奇；另有人指附近亦有其他連鎖超市，結業對街坊影響不大。

Facebook專頁上月起再無更新

U購近兩年來陷結業潮，2024年分店數量由年初超過100間大幅縮減至年底約30間。今年分店繼續結業消息不斷，近月連關海怡半島、西營盤第三街、柴灣康翠臺等港島分店後，連同富寧花園分店全港僅餘11間分店。目前U購官網頁面已無法顯示；其Facebook專頁自9月9日起再無更新。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/結業潮-將軍澳坑口u購貨架清空惹猜測-逾百分店執剩11間-/606684?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral