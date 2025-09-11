結業潮2025｜將軍澳親民法式小館「ÔDELICE」9月底結業 主打法式可麗餅性價比高

連鎖法式小館「ÔDELICE」有別於大多數走高價路線的本地法國菜，主打親民價錢即可享用傳統法式料理，近年成功在香港跑出，於灣仔、尖沙咀、沙田、荃灣、將軍澳等地設有分店。最近有網民發現，於將軍澳Popcorn開業多年的分店即將結業，最後營業日為9月30日，不少熟客都大感可惜。

網民發現將軍澳Popcorn的分店即將結業。

灣仔開業十多年 主打法式薄餅

於灣仔蘭杜街起家的 ÔDELICE，以法式小酒館形式經營，以「讓每一個人能夠享受地道法式風味」為核心理念，選用天然食材即點即製，提供多款法式平民美食，包括Galettes蒿麥薄餅和Crêpe可麗餅等，定價合理，深受食客支持，除了香港，在上海及柬埔寨亦設有分店。

早餐蕎麥薄餅

經典火焰橙酒可麗餅

將軍澳分店最後營業日為9月30日

近日有網民留意到ÔDELICE將軍澳店門外貼出結業告示「TKO尾聲聚會，誠邀大家來與我們共聚最後一次 」，表示將於9月30日道別，感謝大家一直以來的支持。不少街坊食客都大感不捨，留言表示可惜「呢間係popcorn好多年一直都係評價好好既法國菜」、「好可惜，味道很好價錢又合理」，也有街坊表示商場近年引入不少內地餐飲品牌，希望鋪位不要再開內地食肆。

法式烤黃雞

香煎三文魚配法式酸模汁

ÔDELICE 將軍澳分店

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn商場1樓F23號舖 (地圖按此)

圖片來源： ÔDELICE官網、FB@將軍澳主場

文：Amy

