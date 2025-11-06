專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
結業潮2025｜將軍澳人氣海鮮檔「華記海鮮」結業 開業超過30年 為避貴租曾六度搬舖
創立逾30年的老字號海鮮檔「華記海鮮」曾因避貴租六度搬舖，可惜最後仍難逃結業命運，即睇內文：
開業超過30年、現址位於將軍澳寶林市場的老字號海鮮檔「華記海鮮」近日宣佈結業，線上線下業務同步終止。華記為避貴租曾六度搬舖，從早期街市小攤到2019年起進駐寶林市場，多年來堅持「薄利多銷」原則，成為將軍澳街坊買海鮮的首選。今次宣佈結業，不少街坊熟客都表示可惜。
現由二代負責人華女主理
家庭式經營的「華記海鮮」，三十年來曾於沙田、馬𩣑山、將軍澳、何文田、筲箕灣開設海鮮檔，在各區都累積了不少人氣，數年前開始由華記海鮮太子女「華女」主理，守業之餘，亦開設whatsapp群組、各區團購海鮮、網店即日送貨等，積極開源革新。
社交平台發文告別：下一個章節再見
日前華女於社交平台發文向顧客告別，寫道「終於去到最後一日，華記仝人感謝各位街坊熟客嘅愛護」，一眾街坊熟客都大感不捨，不少人留言「多謝華記靚海鮮」、「希望好快再見到你哋」、「期待新嘅華記」。 華記告別文雖提及「我地下一個章節再見」但店方回覆時亦指暫時未決定下一步，如有消息會在社交平台公佈。
圖片來源：FB@wahkeeseafood
文：Amy
