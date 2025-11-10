結業潮2025｜尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」預告結業 九龍城寨懷舊裝潢 曾招待古天樂/林峯/劉俊謙

尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」開業4年，以仿九龍城寨的復古裝潢及濃厚花膠雞湯底為做招徠，連主演《九龍城寨之圍城》的一眾藝人包括古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤等都曾是座上客。可惜近日店方發出結業預告，指「市場變得太快，口味都唔同咗」，選擇於「喺最好嘅狀態，劃個句號」，將於2026年2月中正式結業，不少網友都留言表示不捨。

尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」預告下年2月結業。

開業4年 以九龍城寨為設計靈感

2021年「城寨煲皇」於疫情期間開業，設計以九龍城寨為靈感，處處充滿舊香港元素，復古樓梯牆、霓虹燈牌、海鮮水缸、手寫菜單等，配合昏黃燈光，有如時光倒流至城寨年代，鎮店鍋底「龍鳳雞煲翅」濃郁甘香，也有手切牛、象拔蚌刺身、手打三寶丸等經典港式火鍋料。

《九龍城寨之圍城》一眾藝人都曾是座上客。

鎮店鍋底「龍鳳雞煲翅」。

手打三寶丸。

積極推出優惠仍不敵市況

近月店方亦積極推出不同優惠，食客入座可享單點85折，當月生日更可免費自選湯底及單點75折，惟最終仍決定結業。店方貼文中亦感謝食客多年支持「餘下日子，我哋會繼續煲好每一煲湯」，網民留言也表示感慨「咁好食都執笠！」、「你哋個景真係勁靚，勁中意懷舊香港」。

開業4年最終仍決定結業。

城寨煲皇

地址：尖沙咀亞士厘道天星大廈地庫A號舖 (地圖按此）

圖片來源：IG@klsc_schp、IG@jcblanc.studio

文：Amy

