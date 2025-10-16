「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳
Amelia Hong Kong是著名西班牙米芝蓮餐廳Amelia by Paulo Airaudo的首間海外分店，開業初時主打歐陸創意料理，近年變陣改為任食模式，可惜仍敵不過飲食業寒冬，已於上週結業。即睇內文：
位於尖沙咀海傍的「Amelia Hong Kong」是著名西班牙米芝蓮星級餐廳Amelia by Paulo Airaudo的首間海外分店，亦是創辦人兼米芝蓮二星名廚Chef Paulo Airaudo 在香港的首間餐廳。餐廳開業初時主打歐陸創意料理，近年改為無限追加餐單，可任食鵝肝、生蠔、和牛、西班牙乳豬等貴價食材，曾掀起了一股追捧熱潮。近日餐廳於社交媒體宣佈已於上星期日(10月12日)結業，文中感謝香港食客的支持，並希望他日可於異地再會。
近年變陣改為任食模式
Amelia 於2020年進駐尖沙咀海港城，有米芝蓮名廚加持兼坐擁開揚的維港景致，是不少情侶節日慶祝的浪漫餐廳之一。近年飲食業面臨寒冬，餐廳亦變陣改以任食模式應戰，早前推出的無限時任食餐單每位$788，在享用前菜、湯品、沙律、海鮮主菜及肉類主菜後可免費追加37道由米芝蓮名廚設計的菜式，包括炭烤四頭鮑魚、A5和牛小排、西班牙烤乳豬、香煎鵝肝及以Chef Paulo配方製作的巴斯克芝士蛋糕等。每位食客更可免費帶走Chef Paulo秘製龍蝦湯，用上大量波士頓龍蝦頭及龍蝦精華慢火熬煮而成，濃郁creamy。
食客反映食物質素下跌
自從轉做任食餐單，未知是否廚房難以適應，不少食客都反映食物質素下跌且出餐太慢，餐廳要求每次下單需隔10分鐘亦為人垢病，認為「落單限制多多，埋單都要八、九百蚊不如去酒店食buffet好過」。開業五年後最終都不敵市況結業。
圖片來源：FB@ameliahongkong
文：Amy
