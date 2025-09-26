結業潮2025｜人氣拉麵店「和拉麵」深水埗店招頂手 最後營業日暫定10月31日 老闆感嘆「深水埗真係好難做」

大埔人氣拉麵店「和拉麵」，主打招牌豬骨湯拉麵，上年更插旗深水埗開設分店，除了保留大埔店四款招牌拉麵，亦加入多款丼飯，魚生及小食等。惟近月飲食業面臨寒冬，小店亦難以幸免，日前店主於社交媒體發文，表示「我都賺夠啦！深水埗店尋求頂手」，頂手費為$88,000，鋪位月租$54,588，暗示深水埗分店即將結業離場。

日前店主於社交媒體發文尋求頂手

大埔起家開業8年 湯底每日新鮮熬製

大埔起家、開業8年的「和拉麵」，一直備受區內街坊支持，老闆阿和做了拉麵近十年，曾跟隨日籍大廚學藝 ，招牌湯底依從當年大廚做法，每日用50斤豬筒骨新鮮熬製約六小時，豬骨湯底肉香味濃 ，麵條掛湯彈牙。店內亦設期間限定款式，曾推出雞白湯拉麵、A4和牛拉麵、龍蝦湯拉麵、日本蠔拉麵等限定口味。月初大埔店剛慶祝完開業八周年慶，當日可享全部拉麵半價，豈料不到一個月就到深水埗招人頂手舖位，令不少熟客大感驚訝。

廣告 廣告

龍蝦湯拉麵

飽受人流不穩困擾 開業兩三個月已想過退場

頂手貼文一出即引起網友熱議，有網民指上手租戶千之味同樣結業收場，「都唔知你哋當初邊度嚟嘅勇氣」，也有網民指分店地點不就腳，「唔明點解揀呢度 」。老闆回覆留言亦指分店開業兩三個月已想過退場「深水埗真係好難做」，加上飽受人流不穩困擾，租金人工支出難以平衡，最終需招頂手離場。老闆於文中未有寫明結業時間，但有寫最後營業日暫定為10月31日，大家可趁最後時間到訪。

濃厚雞白湯拉麵

日本蠔拉麵

和拉麵（深水埗店）

地址：深水埗荔枝角道390號利聯益大廈地下C舖(地圖按此)

圖片來源：FB@WoRamen

文：Amy

