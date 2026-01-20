結業潮2026｜敘福樓旗下「好呷台灣火鍋」全線結業！朗豪坊最後分店營業至3月 會員優惠券死線曝光

本地餐飲業寒冬似乎仍未結束，再有知名連鎖品牌宣佈全綫撤出香港市場。隸屬於敘福樓集團、主打台式火鍋放題的「好呷台灣火鍋」，繼2025年10月銅鑼灣分店結業後，宣佈其位於旺角朗豪坊的最後一間分店亦將於今年3月中旬結業。好呷將於2月推出「告別之作」，各位好呷迷要把握最後機會了！

旺角朗豪坊店3月中告別 2月推「新模式」最終回

好呷於1月19日在社交平台正式貼出公告，表示朗豪坊店即將完成「台味吃到飽」的任務。 雖然結業消息令人惋惜，但好呷透露並不會「靜悄悄」離場。由2月初起，好呷將會轉以「新模式」運作，為食客帶來最後的「告別之作」，期待在最終回與支持多年的食客相遇。 據了解，是次結業原因與銅鑼灣店一樣，均是因為租約期滿。

好呷於1月19日在社交平台正式貼出公告，表示朗豪坊店即將完成「台味吃到飽」的任務。(官方facebook圖片)

由2月初起，好呷將會轉以「新模式」運作，為食客帶來最後的「告別之作」。(官方facebook圖片)

持有人留意！KABU PASS優惠券最後使用期限

對於持有敘福樓集團會員卡（KABU PASS）或好呷優惠券的市民，這一點最為重要！好呷已向會員發出電郵通知，提醒大家必須在 2 月 1 日或之前 使用所有「好呷」相關的優惠券。 建議大家盡快檢查手機 App 內的庫存，以免過期作廢。

進軍香港4年成歷史 同系還有牛角、挽肉と米

回顧好呷的發展歷程，好呷於 2022 年 6 月逆市進軍香港，首店選址旺角朗豪坊，主打麻辣鴨血藥膳鍋、酸菜白肉鍋等道地台灣湯底。 其後於 2023 年 1 月擴張至銅鑼灣，惜銅鑼灣店已於2025 年 10月因租約期滿率先結業。好呷是敘福樓集團（株式会社有限公司）旗下的13個品牌之一。雖然好呷全綫結業，但集團旗下仍有多個高人氣品牌運作中，包括港人熟悉的牛角、牛涮鍋、温野菜，以及近年大熱的挽肉と米及和平飯店等。

