結業潮｜文具佬海怡分店最後營業日1.11 料年內約6間分店結業

連鎖文具店文具佬近日於社交媒體上表示去年經營艱難，全靠Chiikawa系列「救命」。文具佬亦公布，將有多項變動，包括海怡及調景嶺分店即將結業，並預料今年內約有6間分店結業，但同時亦在將軍澳中心及裕民坊開張新店。

文具佬提及，海怡分店最後營業日為周日（11日），海怡分店進行清貨優惠，包括買滿100元有9折、買滿200元有8折，部分清貨有6折、滿額再8折。另外，文具佬指，調景嶺分店已確認不續租。文具佬預計明年文具佬會約6間分店結業。

在開張新店方面，文具佬指，觀塘裕民坊全新限定店最快會於5日 (周一）開幕，預計營運 3 個月；而將軍澳中心新舖，預計於1月中開幕。文具佬又透露，想進駐中環及葵芳區。

