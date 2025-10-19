三號風球至少維持至周二下午 6 時
結業潮｜文具佬馬鞍山海怡半島分店將結業 一分店正洽談但不樂觀 九龍東月內開新店
坐擁多間分店的連鎖生活雜貨店「文具佬生活百貨」，預告兩間分店將分別於年底和明年初結業，亦有一間租約屆滿的分店正在洽談但情況不容樂觀。不過，文具佬同時亦透露今個月會在九龍東開設新分店，新界西相信也在開店之列。
新界西未來會有「好消息」
文具佬生活百貨近日在社交平台表示，馬鞍山分店將於12月初結業，鴨脷洲海怡半島的期間限定分店亦在緊接的明年1月初結業。至於明年1月租約期滿的調景嶺分店，文具佬稱目前仍在洽談惟不感樂觀，「估計都有機會要離場。」不過，文具佬同時指出今個月會在九龍東開設一間分店，位置和詳情容後公布，而未來在新界西亦會有「好消息」，暗示該區日後或同時會開設新分店。
早前中環、石門等分店結業時，文具佬曾提到目前本港市道一般，「人流唔見晒，消費亦謹慎咗」，又稱大環境下人人都在求存，「生意賺蝕，冇得輸打贏要」，而動畫Chiikawa的產品生意亦對文具佬有很大幫助，「多謝大家得閒就嚟巡鋪，如果冇Chiikawa，我哋每間舖都應該靜過太空。」
▼開學準備—幼稚園/小學/中學/大學清單▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/結業潮-文具佬馬鞍山海怡半島分店將結業-一分店正洽談但不樂觀-九龍東月內開新店/609987?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
