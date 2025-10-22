結業潮2025｜連鎖日式燒肉店「牛太」全線結業 四個月內連執3店 屯門店營業至10月26日

連鎖日式燒肉店「牛太」宣告全線結業！繼馬鞍山分店及沙田分店於今年7月及9月相繼結業，最後一間位於屯門錦薈坊的分店亦將於10月26日停業。店方日前於社交媒體發文，指「由於營運策略調整」，牛太將會與各位暫別，並提示食客可到旗下其他品牌包括牛陣、本陣、但馬屋等繼續支持。

屯門錦薈坊分店將於10月26日停業

2022年進軍香港 主打和牛燒肉放題

「牛太」是日本過江龍燒肉店，屬但馬屋集團旗下燒肉放題品牌，裝修走日本江戶時代風格，主打日本黑毛和牛燒肉，120分鐘放題套餐包括肉類、海鮮及甜品，也有自助吧可任食沙律、軟雪糕等，自2022年起進駐馬鞍山，同年連續於沙田、屯門開設分店，成為區內人氣燒肉店之一。

廣告 廣告

主打日本黑毛和牛燒肉

和牛由經驗豐富的料理長以專業手法切割

開業不到三年宣告撤出

豈料開業不到三年，分店陸續宣告結業，品牌最終要暫別香港市場。店方公佈結業消息後即引起熱議，有熟客坦言店方近年經營不善導致品牌定位模糊，結業令人痛心，也有人留言表示「係香港最喜歡食嘅燒肉」、「牛肉質素好過其他店」、「難得馬鞍山有燒肉」，對於品牌撤出感到可惜。

牛肉也有不少海鮮選擇

牛太 (屯門分店)

地址：屯門屯隆街1號錦薈坊第3層338-343號舖 (地圖按此）

圖片來源：FB@GyutaYakiniku

文：Amy

