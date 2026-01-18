結業潮｜柴灣「翠灣漁港」疑結業前推銷惹爭論 宣布退回年糕券及預訂酒席訂金

螢幕擷取畫面 2026 01 18 212121

在柴灣營運近五年的「翠灣漁港」酒樓，上周一(12日)突然落閘停業，有消息指，酒樓已接獲執達主任送達的「收舖令」。然而，有食客指，酒樓早已知道停業在即，但員工仍繼續向顧客推銷年糕及蘿蔔糕券，部分顧客因此損失數百元，直斥做法「無良」，甚至質疑或觸犯《商品說明條例》。

而在今日(18日)有網民在Facebook貼出酒樓公告告承認酒樓因業主收舖「不得已結束營業」，並宣布所有已售出的年糕券及酒席訂金將全數退款，退款安排至1月31日截止，呼籲顧客盡快登記。不少市民對此反應兩極，有人批評酒樓「明知要結業仍推銷」是欺騙顧客的行為；亦有人認為至少店方願意退款，算是「亡羊補牢」。

