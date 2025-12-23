結業潮｜沛公甜品疑似全線結業？開業18年荃灣名店榴槤千層始祖

2025年全港結業潮不斷，沛公甜品近日都傳出全線結業！沛公甜品以榴槤甜品起家，其位於荃灣路德圍的總店被指日前貼出結業告示：「做到22號就要走啦」，並感謝街坊支持：「多謝各位街坊18年嘅支持」。不少網民都感到不捨。

高峰時曾擁4間分店

近日有網民在Threads分享一張相片，相中可見沛公甜品荃灣總店貼出告示，公布「沛公要結業了！做到22號要走啦！多謝各位街坊18年嘅支持！多謝！」。消息一出有不少網民感到不捨，並指由細食到大，但亦有網友指質素大不如前：「10幾年前真係好食，嗰陣冇咁多花臣，之後越出越多款，越出越難食」。沛公甜品2008年在荃灣開業，以榴槤千層班戟馳名，高峰時曾擁4間分店，但近年改以Pop-up店形式營運。現時實體店只有荃灣這間分店，今次結業，不知以後會否仍會以Pop-up店形式出現。

