結業潮2025｜深水埗開業18年串燒店「標叔叔小食店」結業 主打港式串燒 招牌巨型燒雞髀

深水埗串燒老店「標叔叔小食店」日前被網民發現已於10月底結業，由網民上傳的圖片中可看到，小店擺放了一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板，店方早前也在社交媒體預告結業「我哋係專業燒烤員，多謝大家一路以嚟嘅支持」，不少街坊網民都大感可惜。

店方早前在社交媒體預告結業。

開業18年 2019年曾裝修翻新

標叔叔燒烤小食始創於2007年，2019年曾裝修翻新，門面改走年輕路線，主打港式串燒小食，沿用多年傳統秘制醬汁，選用新鮮食材人手燒烤，以燒豬頸肉、燒牛舌、燒雞軟骨等最人氣，不少食客推薦的巨型燒雞髀亦非常打卡，十多年來累積了不少街坊熟客，是區內其中一個掃街之選。

店內擺放了一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板。

招牌巨型燒雞髀。

也有燒燒賣等港式串燒。

網友指小店已多次轉手 串燒越賣越貴

小店結業消息一出，不少網民都留言表達不捨，有網友指現時的標叔叔是轉手經營，初代標叔叔是位於西九龍中心food court的蒸飯專門店，「曾幾何時佢做過$14粟米肉粒飯」，拯救過不少長期糧尾的打工仔，亦有熟客表示由小店無招牌時已開始幫襯，對標叔叔結業大感不捨。不過也有不少網友指街頭串燒二十多元一串太貴「串燒就愈賣愈貴，但又無咁好食」、「見到啲價錢 都係走過隔離食其他嘢算」。

2019年曾裝修翻新。

標叔叔小食店

地址：深水埗福榮街90A號地舖 (地圖按此)

圖片來源：IG@uncle_billki、Threads@iiiintastellar、Openrice

文：Amy

