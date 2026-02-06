結業潮｜灣仔和昌大押Casa Sophia Loren結業 奧斯卡影后Sophia Loren共同創辦

結業潮｜灣仔和昌大押Casa Sophia Loren 結業 奧斯卡影后Sophia Loren共同創辦

灣仔和昌大押又有餐廳結業？由意大利傳奇影后Sophia Loren共同創辦的餐廳品牌「Sophia Loren Restaurant」，品牌旗下的意大利餐廳「Casa Sophia Loren」日前宣布，餐廳將於今年2月15日結業。

2024年時進駐灣仔 開業只有兩年

位於灣仔和昌大押1樓的「Casa Sophia Loren」宣布，餐廳將在2月15日結束營運，原因是當前市道下成本及營運壓力不斷增加，團隊經深思熟慮後，決定將重點及資源聚焦於其餘的餐廳和業務。餐廳又感謝顧客的支持

Sophia Loren由奧斯卡影后Sophia Loren與企業家Luciano Cimmino聯手創立，2024年時進駐灣仔「和昌大押」，在四層分別設有薄餅店、意大利餐廳、雞尾酒廊及天台酒吧，今次結業的是位於1樓的「Casa Sophia Loren」，至於Sophia Loren Pizzeria及The Stage則會繼續營業。

