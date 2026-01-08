結業潮2026｜灣仔人氣法式小酒館 jean may宣布三月結業 必食「世一」手切炸薯條/牛肉他他/香橙鴨胸

近年本港餐飲業持續面對挑戰，不少用心經營的小店亦相繼走到告別時刻。位於灣仔的法式小酒館 jean may 近日亦在社交平台宣布，將於今年三月結業。消息一出，隨即令不少食客感到可惜，紛紛表示不捨這間溫馨小店。

灣仔人氣小店 jean may 宣布結業

主理人 Tiffany 在社交平台分享，「jean may」是以自己最親愛的外婆命名，對她而言，這不只是一間法國菜餐廳，而是她將多年在世界頂尖餐廳學習到的理念，帶回香港的心血結晶。開業5年半來，餐廳除了努力營造一個讓食客感到像「家」一樣溫暖的空間之外，亦見證了經營路上的高低起伏，又累積了無數與食客及團隊之間的珍貴回憶。她亦特別感謝一路同行的團隊、支持餐廳的客人，以及本地廚師同行的提攜與鼓勵。Tiffany 在公告中坦言，她是懷着沉重而複雜的心情作出結業決定，並宣布餐廳將以 2026年3月22日 作最後營業日，並會舉辦多場告別活動，為這段旅程畫上溫柔句號。

灣仔人氣法式小酒館 jean may 於社交平台宣布三月結業

jean may本月將舉行第一輪聯乘活動作告別

經式小法館經典菜式

「Jean may」 一向以溫暖的法式小酒館路線深受歡迎，網上好評不斷。餐廳主打法式家常菜，當中最受歡迎的菜式包括以澳洲和牛製作的牛肉他他，肉味濃郁、切工細緻，口感滑順，配上脆如薯片的多士，層次感十足，調味恰到好處，是不少食客心中的驚喜之作；香橙鴨胸則以皮脆肉嫩見稱，橙汁酸甜平衡，為鴨肉提味而不搶風頭；至於招牌手切炸薯條，更被不少人封為「香港第一」，菜式選用荷蘭薯仔，經過室溫熟成，再以蒸、低溫油浸及高溫炸脆三重工序炮製，外脆內軟，充分體現「粗菜細做」的用心。讀者若想嚐嚐這份簡單卻真摯的法式滋味，記緊把握最後機會了。

人氣菜式之一牛肉他他

人氣菜式之一香橙鴨胸

必食「世一」手切炸薯條

圖片來源：Instagram@jeanmayhk、OpenRice

