本港飲食業結業潮完不了，老店亦難逃結業。有逾60年歷史、以客家菜及鹽焗雞馳名的「醉瓊樓酒家」發出結業啟示，指因經營環境持續惡化，預計將於今年10月底或之前結束營業。店家在結業公告中提到，近年面對疫情衝擊、消費模式轉變及經營成本持續上揚等多重挑戰，即使團隊已竭力尋求轉型與突破，最終仍難敵市場逆流，作出艱難的結業決定；感激多年來承蒙街坊食客的厚愛與支持，成為灣仔區一個承載著無數美好回憶的飲食地標，形容「您們每一次的光臨、每一句的讚賞，都是我們數十年來堅守傳統的動力源泉」。

醉瓊樓酒家指，為了回饋顧客多年來的支持，醉瓊樓酒家在結業前強調員工上下將繼續堅守崗位，在這最後數星期的時光裡，將繼續呈獻歷久彌新的客家情味，希望各位顧客能再次前來品嚐。

仍未放棄持續經營可能性

然而，酒家亦表示，仍未放棄任何持續經營的可能性，若市場環境出現轉機或獲得業主合理的支持，將會即時將喜訊告訴各支持的食客。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/結業潮-灣仔醉瓊樓宣布10月結業-開業逾半世紀-難敵市場逆流黯然落幕/598878?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral