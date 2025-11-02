結業潮2025｜灣仔30年老字號「良友快餐」10月底結業 打工仔飯堂$16糧尾早餐成絕響

又一懷舊老字號黯然退場，位於灣仔謝斐道的老字號快餐店「良友快餐」，屹立灣仔逾30年，其平價快餐一直被區內打工仔喻為糧尾救星。可惜近日有網民發文，指老店於10月底正式結業，旋即引起網民熱議。

位於灣仔謝斐道，保留經典的港式快餐店裝潢。

$16特平三文治餐

「良友快餐」是八九十年代的連鎖快餐品牌，經典的港式快餐店裝潢，門口處設少量枱凳供堂食，一旁設有收銀櫃枱，後廚與出餐區之間為水吧，店內掛滿各式懷舊的套餐餐牌，周圍滿佈外賣飯盒及餐具紙箱，每次踏進店內都彷彿時光倒流。最為人熟知的特平三文治餐，每日早上7:30-11:30供應，雙拼三文治加飲品只需$16，被譽為「糧尾救星」，午市供應$30起的即炒河粉或中西飯盒，平價實惠，深受打工仔歡迎。

雙拼三文治加飲品只需$16。

$34黑椒牛扒飯配例湯。

灣仔政府大樓搬遷後 人流不復當年

老店承載著一代人的快餐店回憶，但最終仍不敵時代變遷。老闆超哥近日接受傳媒訪問時坦言區內人流及商舖數目均不復當年，灣仔政府大樓搬遷後「成條街都變得很冷清」，最終決定無奈退場，亦有網民表示該舖衛生欠佳、鄰近兩餸飯店加劇競爭等也是結業誘因之一。得悉老店即將結業，網民都留言表示非常震驚「一個時代的終結」、「超正炸雞脾」、「的士大佬慘啦，邊度食飯？」。

平價實惠，深受打工仔歡迎。

良友快餐

地址︰灣仔謝斐道157號地舖 (地圖按此)

圖片來源：FB@香港茶餐廳及美食關注組、Openrice

文：Amy

