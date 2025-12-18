結業潮2025｜灣仔老字號馬來西亞菜「莎巴馬來西亞餐廳」重開3年再度結業 曾連續多年獲米芝蓮推介

曾連續多年獲米芝蓮推介、屹立灣仔謝斐道23年的老字號馬來西亞菜「莎巴馬來西亞餐廳」，2019年曾因加租無奈結業，及後於2022年重開。事隔3年，餐廳近日宣佈因市道不景氣，即將於2026年2月7日再次結業。

食家蔡瀾曾多次到訪

獲馬來西亞政府認證

「莎巴馬來西亞餐廳」由吉隆坡華人財哥於2002年創立，以地道香料與技法聞名，曾連續十年獲米芝蓮推介，更獲馬來西亞政府認證為香港正宗馬來西亞餐廳，多年來一直是馬來西亞領事館和旅遊局職員的飯堂。已故食家蔡瀾在著作中也盛讚其為「香港最正宗的馬來西亞菜」，尤其推崇店內的肉骨茶、海南雞飯及巴東牛肉。

巴東牛肉

馬來椰汁辣飯

2022年夥拍原班人馬重開

餐廳2019年因加租結業，財哥於2022年夥拍原班人馬重開，店面減半但仍堅持昔日風味。如今經歷三年時光再度面臨結業。財哥接受傳媒訪問時亦萬分感慨「晚市成條街都無人，其他食肆都嗌救命！」，嘆息市道不佳唯有止損離場，距離結業尚有不足2個月，「希望大家喺餘下日子繼續支持！」。

肉骨茶

莎巴馬來西亞餐廳

地址：灣仔灣仔道177-179號保和大廈地下1號舖 (地圖按此)

圖片來源：FB@莎巴馬來西亞餐廳Sabah Malaysian Cuisine

文：Amy

