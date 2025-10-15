「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
結業潮2025｜牛池灣「彩龍皇宮大酒樓」宣佈結業 開業逾40年曾為TVB明星食堂
又一間酒樓結業，今次是位於牛池灣彩雲商場的老字號「彩龍皇宮大酒樓」，昔日有不少明星幫襯，連四大天王也是座上客。即睇內文：
結業潮持續，酒樓更成為當中重災區，今年金鐘名都酒樓、新斗記、鴻星等都相繼結業，而最新一員是開業逾40年、位於牛池灣彩雲商場的「彩龍皇宮大酒樓」，亦於今日結業。酒樓早年曾是TVB藝員的「明星飯堂」，也有多年熟客指四大天王都曾到酒樓用膳，見證昔日電視廣播的光輝歲月。
昔日明星食堂 四大天王也是座上客
1970年代開業的彩龍皇宮大酒樓，多年來扎根彩雲商場，因位置較近當年無綫電視未搬遷前的清水灣電視城，不少明星藝人都會到此光顧，李香琴、米雪、苗僑偉、黃日華、陳淑蘭等都是其座上客，也有街坊熟客指曾於酒樓巧遇四大天王，亦獲得不少藝人的簽名，是當年知名的明星食堂。
近年多舉辦懷舊金曲活動
惟時光飛逝，隨著電視城搬遷至將軍澳工業邨，當年的明星食堂已不復再，近年酒樓以舉辦懷舊金曲活動為主，李龍基今年也曾於酒樓舉辦音樂晚宴。不少街坊批評酒樓質素下跌「環境污糟，食物難食，碗碟攞上手油淋淋」、「食過一次肚痛就無再幫襯過 」，認為酒樓能堅持至今才結業已是「奇蹟」。
文：Amy
