結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店

今年6月主打番茄湯底的「番茄師兄」於網上發文為灣仔及深水埗分店尋求頂手，直言生意慘淡，難抵成本壓力，需要壯士斷臂。7月時灣仔店已率先結業，而店主日前亦於社交平台發文指深水埗店將於8月底結業，文中「衷心感謝過去七年曾經支持我們的朋友」，同時強調位於荔枝角的最後一間「番茄師兄」分店及另一品牌「米青蛋包飯公司」將繼續維持服務。

番茄師兄於社交平台發文指深水埗店將於8月底結業。

開業七年以番茄湯底聞名

2018年開業的「番茄師兄」，以番茄湯底麵食打出名堂，自家熬製的牛骨番茄湯，用上大量新鮮番茄、牛骨、蔬菜等慢火熬逾6小時，湯頭清甜鮮味，帶濃郁番茄香，曾於全港擁有三間分店，吸引不少食客支持。不過近年受北上影響市況轉差，分店相繼結業，目前僅存荔枝角D2 Place分店。

有齊牛面頰、牛坑腩及崩沙腩的「犇犇有禮」。

「一貝子」以刺身級帶子及新鮮蜆作配料。

網民不捨：「荔枝角分店見」

將於本月尾結業的深水埗店為「番茄師兄」本店，當年經常大排長龍，不少網民都留言表達不捨，「估唔到深水埗本店都捱唔住」、「有時去深水埗就係為咗食你哋個蕃茄通粉」、「之後深水埗仲有咩好食」，也有不少食客表示會到荔枝角分店支持，期待日後能再開分店。

另一姐妹品牌「米青蛋包飯公司」。

番茄師兄 深水埗店

地址：深水埗基隆街255號地舖(地圖按此)

圖片來源： FB@tomato.c.hing.shamshuipo

文：Amy

