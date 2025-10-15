結業潮｜盈暉海鮮酒家全線結業！海怡半島最後分店因租約期滿結業

香港結業潮不斷，中式酒樓盈暉海鮮酒家全線結業！盈暉海鮮酒家位於鴨脷洲海怡半島的最後分店因租約期滿，已於10月12日結業，並感謝顧客多年來的支持。隨著海怡半島最後分店結業，意味著盈暉海鮮酒家在港全線分店已結業。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

結業潮｜盈暉海鮮酒家全線結業！海怡半島最後分店因租約期滿結業

長沙灣分店早於8月結業

盈暉海鮮酒家另一間位於長沙灣的分店，早於8月結業，今次到海怡半島分店結業，意味著盈暉海鮮酒家在港所有分店均已結束營運。不過，集團在澳門威尼斯人仍有分店。 盈暉海鮮酒家隸屬於盈暉集團，集團經營高級飲食品牌，以精緻粵菜為代表，高峰期在香港及澳門擁有8間分店，分別為「盈暉海鮮酒家」及「盈暉燒味至尊」。

廣告 廣告

圖片來源：OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？