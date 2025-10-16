近日位於葵涌石蔭商場DAISO將於24日結業。(Facebook@Aeon Channel)

百貨公司Aeon在8月內連續關閉4間Living Plaza或DAISO分店後，近日位於葵涌石蔭商場DAISO亦將於24日結業。

在社交媒體Aeon Channel表示，發現位於石蔭邨石蔭商場的DAISO分店，官方宣布最後營業日為10月24日。從告示上可見，石蔭DAISO是因租約期滿而結業。

除上述石蔭商場DAISO外，在8月份Aeon旗下亦有4間Living Plaza或DAISO分店宣告結業，分佈在全港，其中大埔運頭塘店、海怡半島店、上環店、屯門大興店。

廣告 廣告

永旺（984）在8月公佈的中期業績，上半年錄得虧損2.17億元，較去年同期虧損1.71億元增加27%。永旺表示，香港整體消費情況仍然疲弱，以及港人北上和外遊熱潮未減、中國內地電商平臺加速進入香港市場、訪港旅客消費模式變化等多重結構性因素亦持續影響香港零售業表現，對集團的香港業務帶來挑戰。

永旺表示，集團專注拓展等小型專門店業務，特別是「ものもの」(Mono Mono)、DAISO和Living Plaza等小型專門店，實現成本節約及提升銷售額，以提升盈利率。永旺預計下半年將按計劃至少開設3間「ものもの」（Mono Mono）及1間DAISO。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/結業潮-石蔭daiso下周五結業-母公司永旺上半年虧損2.17億元/609054?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral