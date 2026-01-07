結業潮2026｜老媽拌麵疑撤出香港 「台灣第一拌麵」實體店全線停業

近年本港餐飲市道持續受壓，不少過江龍品牌亦難敵租金及經營成本。近日就有眼利網民發現，素有「台灣第一拌麵」之稱的過江龍品牌「老媽拌麵」，其香港實體分店疑似已全線停業，消息一出，隨即引起一眾食客關注，不少人猜測品牌或已悄然撤出香港市場。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

三間分店相繼停業

翻查官方社交平台，「老媽拌麵」於香港設有北角匯、奧海城及香港站三間實體分店，惟近日三店在 OpenRice 平台上均顯示為「裝修中」。有網民實地觀察並向商場職員查詢後證實，北角匯及奧海城分店已正式結業，而香港站分店則標示為「暫停營業」。此外，品牌官方社交平台自去年11月底後便再無更新，官方網站及聯絡電話亦已停用，多項跡象疊加之下，令外界普遍認為其香港業務或已畫上句號。

廣告 廣告

有網民發現三間分店均停業中

高峰期擁六間分店

老媽拌麵源自台灣，2013年以台南關廟手工日曬麵起家，主打「無添加」製作，憑真材實料與家常風味獲封「台灣第一拌麵」。品牌於2019年進軍香港，將台式拌麵文化帶入本地市場，全盛時期在港曾擁有多達六間分店，遍佈旺角、屯門、荃灣等地。2022年更獲國際無添加認證3星級別，去年底亦曾推出進軍香港七週年慶活動，答謝熟客支持。可惜只相隔數月，如今實體店疑似全線結業，令不少食客大感可惜，但值得慶幸的是，其包裝麵產品仍可於百佳、HKTVMall 等零售渠道購得，讓一眾擁躉仍能在家中繼續品嚐熟悉的味道。

「老媽拌麵」主打關廟手工日曬麵

去年底曾推出進軍香港七週年慶活動

食客仍可從其他渠道入手其包裝麵

圖片來源：Facebook@老媽拌麵 - 香港堂食店、Threads@legogo_chan、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？