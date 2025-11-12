結業潮2025｜連鎖茶餐廳「黃金冰室」疑全線結業！ 高峰期全港曾有6間分店

又一間連鎖茶餐廳懷疑全線結業！近日有網民指位於北角電氣道的「黃金冰室」最後一間分店已悄然結業，圖中可見門外貼上「暫停營業」告示，店內物品也已被清空。這間高峰期於全港曾有6間分店的連鎖茶餐廳，隨北角分店落幕已靜靜退出市場。

門外貼上「暫停營業」告示。

食客以上班族為主

黃金冰室高峰期曾有6間分店，分別位於炮台山、北角、觀塘、長沙灣、深水埗、葵涌，多以工商地區為主，方便附近一眾上班族。惟近年店家陸續減小分店數目，觀塘店於今年6月結業後，最後一間北角店也宣佈離場。

各區設有6間分店，以工商地區為主。

是不少上班族快餐之選。

網民:「過咗黃金時期」

結業消息傳出後，不少網民都表示驚訝，「之前深水埗番工日日食，好食又大碟」、「午市咁爆都做唔住」、「同香港狀況一樣，都過咗黃金時期」。也有網民指餐廳後期質素下跌，「初開嗰陣好，之後越嚟越差」、「啲嘢太鹹。有啲可惜。」

店內已人去樓空。

圖片來源：FB@北角有樂、FB@香港茶餐廳及美食關注組

文：Amy

