黑色星期五優惠大合集！
結業潮2025｜連鎖茶餐廳「黃金冰室」疑全線結業！ 高峰期全港曾有6間分店
食客以上班族為主，即睇內文：
又一間連鎖茶餐廳懷疑全線結業！近日有網民指位於北角電氣道的「黃金冰室」最後一間分店已悄然結業，圖中可見門外貼上「暫停營業」告示，店內物品也已被清空。這間高峰期於全港曾有6間分店的連鎖茶餐廳，隨北角分店落幕已靜靜退出市場。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
食客以上班族為主
黃金冰室高峰期曾有6間分店，分別位於炮台山、北角、觀塘、長沙灣、深水埗、葵涌，多以工商地區為主，方便附近一眾上班族。惟近年店家陸續減小分店數目，觀塘店於今年6月結業後，最後一間北角店也宣佈離場。
網民:「過咗黃金時期」
結業消息傳出後，不少網民都表示驚訝，「之前深水埗番工日日食，好食又大碟」、「午市咁爆都做唔住」、「同香港狀況一樣，都過咗黃金時期」。也有網民指餐廳後期質素下跌，「初開嗰陣好，之後越嚟越差」、「啲嘢太鹹。有啲可惜。」
圖片來源：FB@北角有樂、FB@香港茶餐廳及美食關注組
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
結業潮2025｜尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」預告結業 九龍城寨懷舊裝潢 曾招待古天樂/林峯/劉俊謙
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
網民超市購入「甩色蔥」炸葱油驚見「綠油油」網民笑指顏色似花露水
近日有網民於社交平台群組發帖分享一段驚人「煮食奇遇」，指自己在樓下Fresh超市購買青蔥，打算自製薑蔥油，沒想到下鍋後竟炸出一種詭異顏色，細看餘下的蔥，更發現上面竟然有紫藍色顏料，無論如何清洗也無法清除，令他大感震驚，帖文迅速引起網民熱議。Yahoo Food ・ 19 小時前
澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。法新社 ・ 1 天前
全運會2025｜6大人氣餐廳優惠 大快活$68食原隻烤春雞／免費送厚豬扒、小食／山見台式火鍋送和牛
第十五屆全運會於11月9日至11月21日舉行，香港多間餐廳為鼓勵全港市民撐港隊，為香港運動員打氣，推出限定飲食優惠，齊齊見證港隊再創佳績！Yahoo著數專員為大家精選6大餐廳優惠，即睇內文了解更多詳情！YAHOO著數 ・ 16 小時前
聯合國最新糧食報告 16國家和地區列為飢餓熱點
（法新社羅馬12日電） 聯合國兩大糧食機構今天共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。這份聯合報告提到，人道援助資金「嚴重不足」，只有收到105億美元，幫助那些面臨風險民眾所需的資金則要290億美元。法新社 ・ 1 天前
【Aeon】心動價商品 灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9（即日起至30/11）
鴻福堂雪梨川貝海底椰 $10、灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9、明治角10棒四方雪條/北海道香草味雪條/純乳酪雪糕杯2件裝 $29.9、三本珈啡鐮倉焙煎咖啡 $24.9YAHOO著數 ・ 16 小時前
吉野家靠「新配方」提振中國業務 今年在華利潤料創紀錄新高
【彭博】— 為了在面臨通縮挑戰的中國保持競爭力，日本牛肉飯連鎖店株式會社吉野家集團並未選擇提供大幅折扣，而是決定改變經營策略。Bloomberg ・ 1 天前
「出租婆婆」日本興起熱潮，老年長輩提供的「療癒情緒價值」：幫忙煮住家菜、湊小孩，甚至與年輕人聊分手話題
日本興起「出租婆婆」熱潮，幫忙做家務更可談心，為勞碌的生活帶來滿滿「療癒情緒價值」！日本的「出租服務」五花百門，除了「出租男友」、「鬧人專員」、「道歉專員」外，現在更有「出租婆婆」服務，而且愈來愈受歡迎！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
粉嶺山麗苑B座高層3房戶 居二市場價$273.8萬成交 (另有本日最新成交)
粉嶺山麗苑B座高層3房戶 居二市場價$273.8萬成交 中原地產 - 陳世豪經理表示，近期大市氣氛向好，買家入市信心增，紛紛加快入市，粉嶺山麗苑本月暫錄約13宗成交，最新錄得B座高層08室，單位實用面積378平方呎，3房間隔，開價約$280萬，日前議價後以居二市場價$273.8萬獲承接，實用面積平均呎價$7243。 陳世豪指，新買家為白居二客，見屋苑環境舒適，價錢合理，高層開揚，亦有企理裝修，於睇樓時立即決定購入單位作自住之用。據了解，原業主於2021年以$197萬購入上址，持貨4年，現轉手賬面獲利$76.8萬離場，單位期內升值39%。 延伸閱讀: 山麗苑 粉嶺 西半山羅便臣道80號中層海景戶以$2,165萬連車位獲承接 美聯物業-陳凱廸經理表示，該行剛促成西半山羅便臣道80號2座中層C室單位成交，實用面積約842平方呎，為3房連套房及工人房間隔，擁有開揚海景，屬屋苑內優質放盤，由於屋苑坐落傳統豪宅地段，加上目前樓市氣氛不俗，故獲豪宅用家垂青，並加快拍板，以$2,165萬連車位承接，實用面積平均呎價約為$25,774。 原業主於2011年初以約$1,740萬購入上述物業，是次轉手帳面獲28Hse.com ・ 11 小時前
1.7兆消費封閉圈連環警報！ 風俗女小費6萬日元驚魂！
日本旅遊熱正燒得旺，2024年中國遊客砸1.7兆日元，冠絕全球，地方政府樂翻天。但這筆財神錢背後，有條「中國內循環」讓日方摸不著頭緒——遊客用中國App預訂中國人開的民宿， 付款走微信支付寶，風俗服務也找中國店長，錢全留在中國圈，日本只出場地不出稅。Japhub日本集合 ・ 10 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Valve 推 Steam Machine 再挑戰主機戰場：6 倍 Steam Deck 效能、4K 60fps 遊戲、2026 年初發售
憑藉 Steam Deck 在遊戲硬體領域積累了不少好口碑的 Steam 這次要靠 Steam Machine 再挑戰主機戰場！Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
內地Starbucks聖誕限量「CCD相機」超搶手，復古影像更可愛地加入邊框濾鏡設定
今年 Starbucks 不只在杯子上下功夫，居然推出了一款超有復古 feel 的「CCD 相機」聖誕限定周邊！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
見字如見人｜漫寫英國（一）從肯特郡魔幻單人床走進倫敦深秋夜色｜冼麗婷
對一個地方，在不同時代，會有不同感覺，因為，我們的身份及視野和背景都會轉變。剛在英國度過一個月，在秋天，探老朋友兼旅遊，我們對新事物新時代的未知，還是充滿好奇，用全力去應對。變幻原是永恆，現在老朋友在英國生活，我繼續在香港寫稿，下一步，留給下一回分解。感謝「英國行」系列能在《Yahoo 新聞》專欄「見字如見人」刊出，首兩篇，先從肯特郡的魔幻單人梳化床，說到雷丁的兩個夜晚。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選
杜德偉早前於10月中在紅館舉辦一連兩場演唱會慶祝入行40周年，多首經典金曲勾起不少樂迷的集體回憶。日前杜德偉與太太為慶祝結婚13周年紀念，精心挑選位於尖東的老牌意菜館，其賣點一向以迷人氣氛及精緻裝潢見稱，猶如置身於羅馬般意式氛圍，是不少饗客慶祝必到的特色餐廳，想知道邊間餐廳就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 19 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 15 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
高盛料中國「雙降」延至來季
高盛發表報告認為，鑑於人民銀行在第三季貨幣政策報告的語氣，比上一季度「更不偏鴿」（即更不急於減息），人行可能會推遲而非擱置貨幣政策的寬鬆舉措。故此，高盛把內地「雙降」（即降低政策利率0.1厘及減低存款準備金率0.5個百分點）的預測時間表，由今年第四季延後至明年首季，同時把2026年第二季減息0.1厘的估算推遲至第三季。信報財經新聞 ・ 1 天前
立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」Yahoo新聞 ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 9 小時前